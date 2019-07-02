Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa...
1 saat önce
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:35 Kaynak: AA
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı
'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
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