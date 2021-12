Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Bu toplum engellilik ve engelliler konusunda yeterince duyarlı değil" - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Bu toplum engellilik ve engelliler konusunda yeterince duyarlı değil"

ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Engelli bir vatandaş olmadığım için onların duygularını, yaşadıklarını, hayallerini ve umutsuzluklarını yeterince bilemem. Ama bildiğim bir şey var gerçekten bu toplum bütün toplumlarda olduğu gibi hem engellilik hem de engelliler konusunda yeterince duyarlı değil" dedi.

HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Engelliler Komitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çalışma Hayatında Engelliler Çalıştayı düzenledi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren HAK-İş Genel Başkanı Arslan, "İkiye ayırıyoruz insanımızı. ya engelli ya da engelli adayı olarak. Her an her zaman bazılarımızın doğuştan bazılarımız daha sonra, bazılarımız yaşadığımız kazalar bazılarımız ise yanlış yapılan tedaviler sonucu engelli durumuna düşebiliyor. Onun için engelliliğimizin hayatımızın bir parçası olarak görüp ona göre de çözümler üretmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Engelli bir vatandaşın duygularını anlamanın zor olduğunu kayededen Genel Başkan Arslan, "Ben neyi anlatırsam anlatayım engelli bir vatandaş olmadığım için onların duygularını, yaşadıklarını, hayallerini ve umutsuzluklarını yeterince bilemem. Ama bildiğim bir şey var gerçekten bu toplum bütün toplumlarda olduğu gibi hem engellilik hem de engelliler konusunda yeterince duyarlı değil" ifadelerini kullandı.

Engellilik konusunun insanların vicdanlarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bazen uygulamalardan dolayı yaşanılan görüntüler vicdanlarımızı sızlatıyor ama orada kalıyor. Daha ötesini yapamıyoruz. Kamu spotlarıyla bunu toplumun bütün kesimlerine daha çok ulaştırmamız gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin bu konuyu gündemlerine alması gerekiyor. Engelli örgütlerinin bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerekiyor" açıklamasında bulundu.