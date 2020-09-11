HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbe, ihtilal gibi antidemokratik müdahalelerin demokrasilerde yeri olmadığını belirterek, "12 Eylül 1980 darbesi başta olmak üzere darbe, ihtilal, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "12 Eylül askeri darbesinin 40'ıncı yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Darbe dönemlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonunun kurulduğu günden bu yana 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat 'postmodern' darbesine, 27 Nisan 'e-bildirgesine', 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz darbe girişimine ve siyasi parti kapatmalarına karşı çıkıldığını aktaran Arslan, "Her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. Son olarak yakın tarihimizde yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türkiye, bir grup hainin başlattığı işgal girişimine sahne olmuştur. Emir-komuta zinciri dışında hareket eden asker kıyafetine bürünmüş bir grup FETÖ'cü hain, milletin özgür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ele geçirmeye çalışmıştır. HAK-İŞ, bütün teşkilat mensuplarıyla birlikte olayın anlaşıldığı ilk andan itibaren meydanlara çıkmış, emir-komuta zincirinin dışında hareket eden ve namlusunu silahsız halka doğrultmuş FETÖ'cü hainlerin kullandığı tanklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Milletimiz büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olmuştur. Gecenin sonunda demokrasi galip gelmiş, halkımız demokrasiye olan inancını bir kere daha en açık haliyle ortaya koymuştur" diye konuştu.

Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Darbe ve kriz dönemlerinde kamu ve özel sektör dahil olmak üzere ülkemiz ekonomik anlamda darboğaza girmiş, milli gelir ve büyüme hızı düşmüş, işsizlik oranlarında önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlarımız darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağdurları olmuşlardır. 12 Eylül 1980 darbesinde olduğu gibi 28 Şubat'ta da emek hareketi büyük bir zarara uğramıştır. Emek hareketinin önü kesilmiş, baskı ve korkularla, görevlendirmelerle, sivil ve demokratik refleksler zayıflatılmıştır. Darbeyle işçilerin örgütlenmesinin önüne büyük engeller konulmuş, işçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarına engel olunmuştur. Sendikalar, 1990'larda 12 Eylül travmasını atlatmış, sivil ve demokratik reflekslere yeniden dönmüşken, 28 Şubat'ta sendikaların demokratikleşme, sivilleşme ve güçlü, sivil ve bağımsız kurumlar haline gelme çabaları durdurularak eskiye çevrilmeye çalışılmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz." - ANKARA