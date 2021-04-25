HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz" - Son Dakika

İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 27 Nisan e-bildirgesinin 14'üncü yıl dönümünde darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27 Nisan e-bildirisinin 14'üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 27 Nisan e-muhtırasının 14'üncü yıl dönümünde darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri millete ve onun seçtiklerine tehditler içeren bildiriler yayınlayanları kınıyoruz. 27 Nisan bildirisi Türkiye tarihine, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale amacıyla TSK tarafından gece yarısı internet üzerinden yayınlandığı için e-muhtıra olarak geçmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana darbelere, olağanüstü dönemlere, demokrasiye yönelik bütün müdahalelere karşı demokrasiden, milli iradeden, haktan, halktan ve özgürlükten yana tavır almıştır. HAK-İŞ olarak 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat postmodern darbesine, 27 Nisan e-bildirgesine, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduk. 27 Nisan e-bildirgesinin yayınlanmasının hemen ardından yaptığımız açılama ile 'Yapay gerilimler çıkartmak, Türkiye'yi üçüncü dünya karanlığına çekmeye çalışmak, istikrarsızlığa ve izolasyonlara mahkum etmek ülkemiz için stratejik bir kayıp oluşturacaktır. Türkiye'nin kulvar değişikliğine zorlanması kaygı vericidir."

"Bu uğurda şehit ve gaziler verdik"

HAK-İŞ'in 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiden yana tavır aldığını aktaran Arslan, "Bu uğurda şehit ve gaziler verdik. Milletimiz, 15 Temmuz'da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye'nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, emekli amiraller bildirisinde olduğu gibi hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz"

HAK-İŞ olarak 15 Temmuz'u unutmadıklarını kaydeden Arslan, "Türkiye'nin geleceğine kasteden, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe, ihtilal ya da adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatmak isteriz. HAK-İŞ olarak Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini istiyoruz" dedi. - ANKARA