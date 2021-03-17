18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Çanakkale, vatanı, bağımsızlığı ve hürriyeti için topyekun hareket eden, düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir." ifadesini kullandı.

Arslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale'nin bir milletin tarihi varoluşunu ebedi kılan bir duruşun adı olduğunu vurguladı.

Ecdadın kararlılığı, fedakar ve cefakar milletin vatanı için yaptıklarının Çanakkale'yi geçilmez kıldığını belirten Arslan şunları kaydetti:

"Çanakkale, vatanı, bağımsızlığı ve hürriyeti için topyekün hareket eden, düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletimizin destan yazdığı yerdir. Ülkemizi bölmek isteyen düşmanlar 106 yıl önce Çanakkale'de nasıl başarısız oldularsa 15 Temmuz gecesi de yine aynı şekilde bozguna uğramışlardır. Çünkü kahraman milletimizin damarlarında Çanakkale ruhu mevcuttur. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi vatanımızı ele geçirmek isteyen FETÖ'cü hainlere karşı kadını, erkeği, yaşlısı genciyle korkusuzca meydanlara çıkmış, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper etmiş, bu uğurda şehit ve gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin birlik ve beraberliğini tüm dünya bir kez daha görmüş, milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha anlamıştır."