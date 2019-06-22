Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı

1 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (3)
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:47 Kaynak: AA
Bolu, Mahmut Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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