HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı
1 saat önce
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:47 Kaynak: AA
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, Bolu
Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı. Mahmut Arslan, CHP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. (3)
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