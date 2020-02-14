HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i yerel seçimlerin ardından İstanbul başta olmak üzere CHP'li belediyelerde işten atılan işçilere yönelik kullandığı iftira ve hakarete varan ifadeleri dolayısıyla emekçilerden özür dilemeye davet etti. Arslan, "Sayın Özel, işten atılan işçilere yönelik kullandığı ifadeleri ispat etmeli, aksi halde haksız yere işten attıkları işçilerden, ailelerinden ve kamuoyundan özür dilemelidir" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini göreve davet eden Mahmut Arslan, "Özel'in CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve hakarete varan açıklamaları dolayısıyla gereğini yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



"CHP Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde işten atılan işçilere yönelik, 'Belediyeye sadece maaş için giden asalakları kovduk. Namusuyla çalışan personele yönelik siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' şeklindeki açıklamaları, belediyelerde alnının teriyle çalışan emekçilere yönelik iftira ve hakarettir. Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'li bazı belediyelerde HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımıza yönelik bir operasyon başlatıldı. HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısı ise 6 bini aştı, sürgün edilenlerin sayısı ise 350 kişiyi buldu. HAK-İŞ olarak, CHP yönetimine seçim meydanlarında verdikleri sözleri hatırlatmak üzere yoğun bir mücadele verdik. Bolu'da haksız yere işten atılan üyelerimiz için Bolu'dan Ankara'ya 200 kilometre yürüdük ve işçilerin işe iadesini sağladık. İstanbul ve Antalya başta olmak üzere diğer illerde de haksızlıklara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul başta olmak üzere belediyelerde işten atılan hiçbir üyemiz, işini yapmadığı, işe gitmediği ya da yanlış bir iş yaptığı için hukuki bir soruşturma geçirmemiştir. İşten atılan üyelerimizin tamamı, işinin başındayken cep telefonuna gelen bir SMS ile işten çıkarıldığını öğrenmiş, işten neden çıkarıldığına dair hiçbir gerekçe sunulmamıştır. Belediye başkanları ve CHP yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde, işçilerin seçim öncesi işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları ifade edilmiştir. HAK-İŞ olarak, bu gerekçeyi doğru bulmuyoruz. Bu işçilerin birçoğu 2018 yılı ekim-kasım ayında başvurularını yapmış, yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarına girerek başarılı olmuşlar, ancak mevzuattan kaynaklanan nedenlerle işbaşı yapmaları gecikmiştir. Bu konu Komisyon raporlarıyla da ispatlanmıştır. Dolayısıyla işçilerin, işe geç başlatılması, onların kusuru değildir ve bedelini işlerini kaybederek ödememelidir. Haksız yere işten atılan ve işe dönmek amacıyla belediye önünde eylem yapan emekçilere yönelik Sayın Özgür Özel'in CHP'nin kurumsal kimliğini de kullanarak, CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Sayın Özel'in kar kış demeden işi, aşı ve geleceği için mücadele eden emekçilere yönelik ifadeleri en basit tanımıyla iftiradır, hakarettir. Sayın Özel'i işten atılan işçilere yönelik kullandığı ifadeleri ispat etmeye, aksi halde haksız yere işten attıkları işçilerden, ailelerinden ve kamuoyundan özür dilemeye ve gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de göreve davet ediyor, Özel'in CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve hakarete varan açıklamaları dolayısıyla gereğini yapmasını bekliyoruz." - ANKARA