Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "1 Mayıs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, hafta boyunca amacına ve ruhuna uygun şekilde, Türkiye'nin her yerinde kutlayacaklarını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, Hak-İş tarafından 1 Mayıs'ın, 25 Nisan-1 Mayıs arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı, hafta boyunca amacına ve ruhuna uygun bir şekilde her yerde kutlayacağız. Dijital platformlarda, meydanlarda, iş yerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getireceğiz. Çalışma hayatı, çalışanlar ve sendikal hareket için her gün önemli bir konuyu tespit ederek, Genel Başkan Yardımcılarımızın açıklamalarıyla bu konuları tartışacağız."

Mahmut Arslan, daha fazla dayanışma ve daha güçlü Türkiye için emekçilerin taleplerini ve mesajlarını tüm platformlardan dile getireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Düzenleyeceğimiz programlarla, salgının çalışma hayatına etkilerini, kayıt dışı istihdamı, işsizliği ve sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, savaşın emekçiler üzerindeki etkilerini ve barış talebimizi, yüksek enflasyon karşısında emekçilerin ücretlerindeki gerilemenin önüne geçilmesini, asgari ücretin yeniden belirlenmesini, ücretlerdeki ağır vergi yükünü, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, savaş nedeniyle yurtlarını terk eden göçmenlerin trajedilerini, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını, Sudan ve Tunus'ta yaşanan darbeleri, salgınla mücadele konusunu ve ILO C190 Sayılı sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanması talebi gibi emekçileri yakından ilgilendiren konuları gündeme taşıyacağız. 1 Mayıs'ta emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz."