HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

16.06.2022 17:32

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda bazı ifadeler sarf ettiği AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi ve HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar'a destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda bazı ifadeler sarf ettiği AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi ve HAK-İŞ Bolu İl Başkanı Hacer Çınar'a destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ'in Bolu İl Başkanlığı binasının önünde açıklama yapan Arslan, kendileri şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik çaba içindeyken, bütün iş yerlerinde çalışanların şiddete ve tacize karşı korunması mücadelesini yaparken seçimle gelmiş bir belediye başkanının bir insana yakışmayacak tutum ve davranışını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Özcan'ın cinsiyetçi bir yaklaşım sergilediğini dile getiren Arslan, "CHP'nin bu belediye başkanına yönelik almış olduğu kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kararını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, Özcan'ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesini istediklerini belirterek istifa gerçekleşinceye kadar mücadelelerini bu anlayışla sürdüreceklerini dile getirdi.

Özcan hakkında insan haklarına aykırı, ayrımcı bir zihniyeti temsil ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından da soruşturma açılması gerektiğini söyleyen Arslan şunları kaydetti:

"Bu iffetsizliğin, bu izansızlığın, ahlaki olmayan tutumun, hesabının sorulması gerekiyor. Gerçekten cinsiyetçi bir yaklaşımı temsil ettiğine inandığımız bu adamın Bolu Belediyesine yakışmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Özür dilemesini bekledik. Hacer Hanım ile de görüştük. Bu yapılanlardan özür dilemesi istendi ama bu süreç gerçekleşmedi. Biz bu aşamadan sonra bu Belediye Başkanı'nın görevini derhal bırakmasını istiyoruz."

Hacer Çınar da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Çınar, "Kadınlarımızın bu tip siyasi malzeme yapılması bizi derinden üzüyor. Hakikaten, halkın seçmiş olduğu bir başkana bizim saygımız sonsuzdu ta ki bu cümleleri kurana kadar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil ama artık yeter. Hakikaten kadınları cinsel obje olmaktan, siyasi malzeme olmaktan çıkarmasını, asli görevine geri dönmesini, aksi takdirde bu görevi yapmamasını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti

YORUMLAR
500
Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı Hak İş Genel Başkanı Arslan'dan Tanju Özcan'a istifa çağrısı HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları anlattı Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi Çınar'a destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement