HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' açıklaması

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin kendilerini tatmin etmediğini ama enflasyonun üzerinde 3-4 puanlık bir artışın sağlanmasını da önemli bulduklarını söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' açıklaması, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin kendilerini tatmin etmediğini ama enflasyonun üzerinde 3-4 puanlık bir artışın sağlanmasını da önemli bulduklarını söyledi.


HAK-İŞ Genel BaşkanI Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, asgari ücrete ilişkin soruya "Hak-İş olarak bu yıl Türk-İş'in daveti üzerine 3 konfederasyon asgari ücret tespit komisyonundaki rakamlar konusunda bir mutabakat arayışımız oldu. Hak-İş olarak bu nedenle kendi asgari ücret taleplerimizi ifade etmedik. Ortak bir platformda bunu belirleyelim ve Türk-İş'in komisyondaki gücünü de daha da tahkim etmek adına kendimiz belirlediğimiz rakamları kamuoyu ile paylaşmadık. Bu rakamlar ortak bir çalışmayla belirlendi. 2 bin 578 liranın altında herhangi bir rakamı kabul etmeyeceğimiz kararı ifade edildi. Biz o kararın arkasında durduk" diye konuştu.


"Asgari ücretin artırılmasında beklenen enflasyonun üzerine 3-4 puanlık bir artışın sağlanmasını da önemli bulduğumuzu ifade ettim" diye devam eden Aslan, "TİSK'in teklifine, özellikle TÜİK'in rakamlarına da baktığımız zaman endişe verici şeyler oldu. TÜİK'in ortaya koyduğu yaklaşımı olumlu bulmadık. Bizim taleplerimiz 2 bin 578, bu zaten yaşam maliyeti. Bu rakama uygun bir asgari ücreti arzu ettik. Bizim dışımızda işveren ve hükümetin birlikte belirlediği rakamların daha yüksek olmasını bekledik. Bu maalesef gerçekleşmedi. Yine de beklenen enflasyon artı 3 puana yakın bir artışın asgari ücretler açısından önemli olduğunu da ifade etmeye çalıştık. Asgari ücretin bizim açımızdan anlamı farklı. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret istisnai bir ücret. Bizim ülkemizde, ne yazık ki geniş bir toplu iş sözleşmesi anlamında bir ücret. Sigortalı çalışanların yüzde 45'i asgari ücretle çalışıyor. Burada aslında işçinin minimum çalışma ücreti değil, yaşam ücreti tartışılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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