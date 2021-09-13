Üye Girişi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "aşı karşıtlığıyla" ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "aşı karşıtlığıyla" ilgili açıklama Açıklaması

13.09.2021 13:32
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19 aşısı olmayanları, sendikanın toplantılarına ve etkinliklerine davet etmediklerini bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19 aşısı olmayanları, sendikanın toplantılarına ve etkinliklerine davet etmediklerini bildirdi.

Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen "Örgütlü Kadın Örgütlü Toplum İçin Sendikalı Kadın Liderlerin Yetiştirilmesi Eğitim Programı"na katıldı.

Çalışma hayatındaki kadınların sorunlarının çözümüne öncülük yapmak zorunda olduklarını belirten Arslan, "Yaşanılan zorlukları kadınlara mal etmek yerine, toplumsal bir sorun olarak bunu görüp, kadın-sendika, kadın-mücadele yaklaşımımızdan geri adım atmamalıyız." dedi.

Çalışan kadınların sorunlarının kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Mahmut Arslan, şöyle konuştu:

"Kadınların bütün alanlardaki sorunları bizi ilgilendirir. Onlar için duyarsız olamayız. Ama bizim hedef kitlemiz çalışan kadınlar. Biz işe girmiş, hayatını, rızkını iş yerinden kazanmaya çalışan kadının sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Biz sağımıza solumuza bakmadan, asla geri adım atmadan, bunu bir insanlık sorunu olarak göreceğiz, bu sorunu çözmek için mücadele edeceğiz. Çalışma hayatına girmiş, bir çok sorunla mücadele eden kadın üyelerimizin, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, içlerinde var olan cevheri ortaya çıkarabilmeleri ve kendilerine güvenlerini daha da artırmaları için bir dizi faaliyet yapıyoruz."

Kovid-19 salgınıyla mücadele

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde aşının önemini vurgulayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, "aşı karşıtlığı" gibi bir durumun oluşturulmaya çalışıldığını aktardı.

Hak-İş olarak, bu konuyu her toplantıda gündeme almaları gerektiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Aşı karşıtlığının arkasında, bazıları iyi niyetli olabilir ama aşının dışındaki bir kısım yöntemleri topluma kabul ettirip, toplumu onunla kendi ticari hırsları için kullanan bir zihniyet olduğunu unutmayalım. Bilimsel karakterine, bilimsel ahlakına inandığımız insanlar bize, 'aşı konusunda endişeye gerek kalmadığını başka da çözümün olmadığını' anlatıyor. Bu aşı karşıtlıklarına, aşı olmamaya büyük bir vebal ve sorumluluk veriyorum. Kendisi aşı olmayabilir, evinden çıkmazsa kimseyle temas kurmazsa diyecek bir şeyim yok. Sokağa çıkıyor, iş yerinde otobüste, dolmuşta, bu insanların başkalarını hasta etmeye ne hakkı var? Sendikamızın toplantıları için aşı olmayanları toplantılara almıyoruz, sendikamızın hiçbir etkinliğine davet etmiyoruz. Neden, aşı olanlara büyük haksızlık, aşı olanların hakkını yedirtmeyelim."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bütün sendikaların çalışanları aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini bildirdi.

12 Eylül darbesinin 41. yılı

Başkan Arslan, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılı olduğunu anımsatarak, 2010'daki Anayasa değişikliğiyle, darbe yapanların yargılanmasının yolunun açılmasında Hak-İş'in büyük çabası olduğunu kaydetti.

12 Eylül ve 28 Şubat'ın mimarlarının yargılandığını ve rütbelerinin söküldüğünü hatırlatan Arslan, o dönem darbecilere destek veren işçi konfederasyonu, iş adamları, medya mensupları, meslek kuruluşları, yargı mensupları ve akademisyenlerin de yargılanması gerektiğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan aşı karşıtlığıyla ilgili açıklama Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan aşı karşıtlığıyla ilgili açıklama Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan aşı karşıtlığıyla ilgili açıklama Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan aşı karşıtlığıyla ilgili açıklama Açıklaması
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan aşı karşıtlığıyla ilgili açıklama Açıklaması

12 Eylül Darbesi, COVIRAN Bereket, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'aşı karşıtlığıyla' ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak 15:50 Bu tahmin başını ağrıttı! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını Ertem Şener anlatmayacak Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti 15:47 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti 25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti 15:31 25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı 15:24 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık

Son Dakika Haberleri
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:46 Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
14:33 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir
14:18 İlk kez böyle bir sevgi gördü! Djokovic, destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşlarına engel olamadı
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı         
15:48
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 15:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "aşı karşıtlığıyla" ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement