Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Avrupa Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inandıklarını bildirdi.

Arslan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün AB'nin tohumlarını atan Schuman Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin 71'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Deklarasyonun açıklanmasının ardından AB'nin önemli ölçüde yol katettiğini belirten Arslan, savaşın ardından Avrupa'nın küllerinden doğmasının, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını bir kenara bırakarak barış, güvenlik, sosyal kalkınma ve refah için bir araya gelmesinin sağlandığını bildirdi.

Arslan, bugün sınır tanımayan ortak bir düşmanın bulunduğunu ve bu düşmanın sadece sağlığı değil, ekonomik refahı, sosyal düzeni ve insani ilişkileri de tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Bu düşman bize, son dönemde AB'de sıkça karşı karşıya kaldığımız, ırkçı popülist politikalara ve kısa dönem ulusal çıkarlara karşı çıkılması gerekliliğini ve birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Birlik güçlü olunca, sadece Kovid-19 ile değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik iş birliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda kapsamı genişleyen AB'nin çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir kuruluş haline geldiğini belirten Arslan, ancak AB projesinin bugün birçok açıdan eksik kaldığını vurguladı.

Arslan, "Daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, insan hakları, çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedefleyen AB, Filistin'de yaşananlara sessiz kalmakta, Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan'da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Tüm dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen AB, her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunu unutmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1999'dan beri AB'ye aday ülke olduğunu ancak terör örgütlerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmadığını, birçok konuda samimiyetten uzak yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, AB'ye uyum süreci çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmiş ve AB'ye tam üye olmak için gereken adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, AB'ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele alınmasını ve Türkiye'nin üyelik sürecinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Dar görüşlü ulusal yaklaşımların ötesine geçen, AB'nin küresel sorumluluklarını yansıtan ve sloganı da olan çeşitlilikte birlik yaklaşımını yansıtan akılcı bir politikanın uygulanmasını umut ediyoruz. AB'nin Türkiye'nin tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz."

Arslan, dünyaya "birlik, beraberlik, dayanışma ve barış getirmeyi amaçlayan" Avrupa Günü'nü kutladı.