HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl mesajı - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl mesajı

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Savaşlarının ve elde edilen kutlu zaferin tarihimizde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma...

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl mesajı, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Savaşlarının ve elde edilen kutlu zaferin tarihimizde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, " Çanakkale Zaferi, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda milletimizin kararlı ve onurlu duruşunun timsalidir" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:


"Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Zaferi, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda milletimizin kararlı ve onurlu duruşunun timsalidir.


Çanakkale, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, "Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!" tabiri bağımsızlığımızı kurtarmak için tarihimizi kanlarıyla yazan şehitlerimizi en iyi biçimde anlatmaktadır.


Asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi de aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız ve kanımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Ülkemizi bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen düşmanlar, 105 yıl önce Çanakkale'de nasıl çaresiz kaldılarsa, 15 Temmuz gecesi de aynı çaresizliği yaşadılar. 15 Temmuz'da vatanımızı ele geçirmek isteyen hainlere karşı milletimiz, kadını, erkeği, yaşlısı genciyle tek vücut olup meydanlara dökülmüş, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper ederek bu uğurda şehit ve gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi sadece hain FETÖ'cüler değil, bütün dünya Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını bir kere daha görmüştür.


Ülkemizi bölmek isteyen hainlerin tuzaklarını bozma, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için Türkiye'nin terörle mücadelesinde her zaman ülkemizin yanında olduk. HAK-İŞ olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı başta olmak üzere ülkemiz tarafından yürütülen bütün terörle mücadele operasyonlarına her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz.


Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve onların bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize borcumuz var.


HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarını unutmamak ve unutturmamak için bütün şehit ve gazilerimize karşı borcumuzun ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak, Konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikamızın ve Balıkesir Valiliğimizin katkılarıyla Balıkesir'in Havran İlçesinde Çanakkale Zaferinin en büyük kahramanlarından birisi olan Seyit Onbaşı'nın adını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için 'HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nu hizmete açtık. Onun bize bıraktığı emaneti geleceğe taşımak için 'HAK-İŞ/Hizmet-İş Koca Seyit İlkokulu'nda geleceğe yeni nesiller hazırlayarak kahraman Seyit Onbaşı'nın ismini yaşatmaya devam edeceğiz.


Seyit Onbaşı'nın, Çanakkale Savaşı'nın en kritik döneme girdiği anda 275 kg'lık topu tek başına taşıyarak topu ateşlenmesi sonucunda İngiliz gemisinin batırılması tarihin akışını değiştiren önemli bir olay olmuştur. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar 7 düvelin üzerimize saldırdığı bir dönemde imanlarıyla, inançlarıyla, sadakatleriyle Türk milletinin kurtuluşa ermesini sağlamışlardır.


Bu vesileyle Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümünü kutluyor, başta Çanakkale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz." - ANKARA

Çanakkale Zaferi, Mahmut Arslan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:37 Kaynak: İHA
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