Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan CHP'li Özel'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Özel'i, işten atılan işçilere yönelik kullandığı ifadeleri ispat etmeye, aksi halde haksız yere işten attıkları işçilerden, ailelerinden ve kamuoyundan özür dilemeye ve gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde işten atılan işçilere yönelik "Belediyeye sadece maaş için giden asalakları kovduk. Namusuyla çalışan personele yönelik siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır." ifadelerini kullandığını aktardı. Açıklamalarından dolayı CHP'li Özel'e tepki gösteren Arslan, söz konusu açıklamanın belediyelerde alnının teriyle çalışan emekçilere yönelik iftira ve hakaret olduğunu belirtti. Arslan, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'li bazı belediyelerde Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza yönelik bir operasyon başlatıldı. Hak-İş'e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı 30 bini, işten çıkarılan üyelerimizin sayısı ise 6 bini aştı, sürgün edilenlerin sayısı ise 350 kişiyi buldu. Hak-İş olarak CHP yönetimine seçim meydanlarında verdikleri sözleri hatırlatmak üzere yoğun bir mücadele verdik."

İstanbul başta olmak üzere belediyelerde işten atılan üyelerinin hiçbirinin işini yapmadığı ve yanlış bir iş yaptığı için hukuki bir soruşturma geçirmediğinin altını çizen Arslan, işten atılan üyelerinin tamamının işinin başındayken cep telefonuna gelen bir SMS ile işten çıkarıldığını öğrendiğine dikkati çekti.

İşten çıkarmaya bir gerekçe de sunulmadığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Sayın Özgür Özel'in CHP'nin kurumsal kimliğini de kullanarak CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Sayın Özel'in, kar kış demeden işi, aşı ve geleceği için mücadele eden emekçilere yönelik ifadeleri en basit tanımıyla iftiradır, hakarettir. Sayın Özel'i işten atılan işçilere yönelik kullandığı ifadeleri ispat etmeye, aksi halde haksız yere işten attıkları işçilerden, ailelerinden ve kamuoyundan özür dilemeye ve gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini gereğini yapması için göreve davet etti.