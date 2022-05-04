Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması Açıklaması

04.05.2022 12:17
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikalı iş yerlerinde iş kazasına bağlı ölüm oranlarının düşük olduğunu belirterek, "İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sendikal örgütlülükle mümkün." ifadesini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikalı iş yerlerinde iş kazasına bağlı ölüm oranlarının düşük olduğunu belirterek, "İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sendikal örgütlülükle mümkün." ifadesini kullandı.

Arslan, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin çok yönlü bir alan olduğunu ve temelinde tedbir ve proaktif yaklaşım bulunduğunu vurguladı.

Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun bazı maddelerinin ertelendiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"50'den az işçi çalıştıran 'tehlikeli' ve 'az tehlikeli' sınıftaki iş yerleri ile ilgili iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma veya hizmet alma zorunluluğunun ertelenmiş olması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün de toplumumuzda tam anlamıyla yerleşmesini geciktirmektedir. Araştırmalara göre, tedbirler alınarak iş kazalarının yüzde 98'inin meslek hastalıklarının ise tümünün önüne geçmek mümkündür. Buradan hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere sosyal diyalog mekanizmalarını işleterek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirme hedefi için iş birliğimizi artırmalıyız."

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplanmalı"

Sendikal örgütlülüğün artırılması ve iş sağlığı ile güvenliği alanında yapılacak bütün denetim ve çalışmalarda sendikalarında yer alması gerektiğini belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulları işlevsel olarak çalışmaktadır. Sendikalı iş yerlerinde iş kazalarındaki ölüm oranları yüzde 1 civarındadır. Fakat sendikal örgütlülüğün olmadığı iş yerlerinde denetimlerin yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin göz ardı edilmesi, olumsuzluklara sebep olabiliyor. İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sendikal örgütlülükle mümkün. Sendikal örgütlülük diğer makro getirileriyle gelir adaletsizliği ve kayıt dışı çalışma gibi sosyal politika sorunlarının da önüne geçmektedir."

Arslan, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin uzun süredir toplanmadığına dikkati çekerek, "Konsey yeniden çalışmalarına başlamalıdır. Makro noktadaki hedeflerimizi, mevzuat açısından varsa eksiklerimizi giderecek, ülkemiz adına neler yapılabileceğini en üst düzeyde tartışacağımız bu konseyin yeniden harekete geçmesini ve bunun bir an evvel toplanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Mahmut Arslan, İş Kazası, Hak İş, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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