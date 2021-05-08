Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yönelik saldırısını kınıyoruz" - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ramazan ayında işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı saldırıyı kınıyor, mukaddes zamanlarda yapılan bu acımasız saldırıyı telin ediyoruz" dedi.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına zulüm ettiğini belirten Arslan, İsrail'in İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.

Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslüman Filistinlilere yapılan saldırıyı kınayan Arslan, "İşgalci İsrail devleti, Filistin halkı üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam etmektedir. Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da arttıran İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte, zulümlerini arttırmaktadır. Dün gece de İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle acımasız saldırısı sonucunda 200'ün üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İbadet yapan Müslümanlara düşmanca saldırmak zalimliktir. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail Devleti, İslama ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. Uluslararası toplumu, din ve ibadet hürriyetine yönelik bu alçak saldırıya güçlü bir tepki vermeye çağırıyoruz. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun Filistin'le ilgili almış olduğu kararları uygulaması konusunda hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Hak-İş konfederasyonu olarak Kudüs'ün, insanlığın en köklü mirasına şahitlik eden cihanşümul bir değer olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için, Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, Filistin halkının daima yanında olacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir" diye konuştu. - ANKARA