Üye Girişi
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı Açıklaması

28.05.2021 12:23
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir...

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethettiğini anımsatan Arslan, "29 Mayıs 1453'te, Peygamber Efendimizin (SAV) övgüsünü kazanan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordumuzun mücadelesi sonucunda fethedilmiştir. İstanbul'un fethi hem ülkemiz açısından hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. " değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un fethedilmesiyle Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline geldiğini belirten Arslan, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğindeki kahraman ordunun "yıkılmaz" denilen surları yıkmasıyla "Osmanlı Devleti"nin "Bizans surlarını yıkan ilk devlet" olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Arslan, İstanbul'un fethiyle dünya tarihinin akışının değiştirildiğini, Orta Çağın kapanıp Yeni Çağın açıldığını vurguladı.

Fetihle sadece bir şehrin yönetiminin ele geçirilmediğini aynı zamanda birçok kültürün barış ve kardeşlik içerisinde huzurla bir arada yaşayabileceğinin de tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirten Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in asıl olanın şehirleri değil gönülleri fethetmek anlayışı İstanbul şehrinin ruhuna en güzel şekilde yansımıştır. Bugün de kaosların ve huzursuzlukların arttığı bir dünyada, 1453'te Fatih tarafından gerçekleştirilen, temelinde barış ve kardeşlik yer alan 'fetih' ruhunun, bireyi, kardeşliği, kucaklaşmayı ve barışı esas alan

yönetim ve yönetişim anlayışının yaygınlaşarak devam etmesine ihtiyaç bulunmaktadır."

Türkiye'nin, "fetih ruhunu" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışıyla sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü vesilesiyle, dünya şehri İstanbul'u bizlere miras olarak bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Adalet, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!         
11:39
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 12:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement