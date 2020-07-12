HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan kıdem tazminatı açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece örgütlü olanların, toplu iş sözleşmesinden yararlananların, büyük işletmelerde çalışanların değil, tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir model istiyoruz" dedi.



HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası İstanbul 9 No'lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna video konferans yöntemiyle katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. HAK-İŞ'in kıdem tazminatı konusunda tavrının açık ve net olduğunu vurgulayan Arslan, "Kıdem tazminatı mevzuatında bazı zorluklar var ve bunlar giderilmelidir. Örneğin bir yılınızı tamamlayamayan, kendi isteği ile istifa eden işçi kıdem tazminatı alamamaktadır. Tavan uygulamasının kaldırılması, sürelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Her emekçi, kendi isteğiyle ayrılsa bile çalıştığı süre kadar kıdem tazminatı alabilmelidir. Bunlar mevcut mevzuattaki eksikliklerdir. Bunların düzeltilmesi için kıdem tazminatında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Mevcut hakların güvence altına alındığı, kazanılmış haklardan geriye gitmeden eksikliklerin giderilmesi için müzakereye hazırız" diye konuştu.



Arslan, şunları kaydetti:



"Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece örgütlü olanların, toplu iş sözleşmesinden yararlananların, büyük işletmelerde çalışanların değil, tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir model istiyoruz. Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde, emekçiler salgın süreci sebebiyle yeterince tedirgindir. Kısa çalışmak zorunda kalan, eksik ücret alan işçiler ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sorunları, işsiz kalan emekçilerin durumu çözüm beklerken, kıdem tazminatı gibi, toplumun yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren önemli ve hassas bir konu aceleye getirilmemelidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza doğrudan mesajlarımızı ilettik. Kıdem tazminatı düzenlemesini şu dönemde zamanlama ve içerik açısından uygun bulmadığımızı HAK-İŞ'e yakışan bir üslupla ifade ettik. İnanıyorum ki, makul itiraz ve önerilerimiz karşılık bulacaktır."



HAK-İŞ olarak açık, şeffaf, dürüst ve samimi davrandıklarını anlatan Arslan, "Bunun elbette bedelleri oldu. Meydanlarda başka, masada başka konuşmadık, riyakar davranmadık. Kıdemle ilgili itiraz ve taleplerimizi yaparken rasyonel olmaya çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz, kıdem tazminatı konusunda var olan kazanılmış haklarımızı korumak ve bunların daha ileriye götürülmesi mücadelesidir. Kıdem tazminatı konusu, makul bir dönemde ve taleplerimizi dikkate alan bir şekilde önümüze gelirse bunu konuşmaya ve tartışmaya hazırız. İstisnasız tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme ve model istiyoruz. Herkes bilmelidir ki HAK-İŞ kıdem tazminatı konusunda işçilerin aleyhine hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA