HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bütün çalışanların, üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı bize paylaşmayı ve dayanışmayı anlatır. Bayramlar, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan gündür. Bu mübarek günlerde medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimizi değiştirmek hem bizim hem de sevdiklerimizin sağlığını koruma açısından oldukça önemlidir. Kurban Bayramı'nın gereği olarak bu bayram da kurban vazifemizi yerine getireceğiz. Ancak bunu yaparken hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak amacıyla tedbiri elden bırakmayacağız. Bayramlaşmalarımızı mümkünse uzaktan gönül selamıyla yapacağız. Büyüklerimizin ellerini öpemesek de, çocuklarımızla kucaklaşamasak da yüreklerimizin birlikte attığını, gönül bağımızın hiçbir şekilde eksilmeyeceğini biliyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu salgının üstesinden hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafemizi koruyarak gelebileceğimizi biliyoruz. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Kan, gözyaşı ve acıyla var olan dünya mazlumları, mağdurları ve muhacirleri ne acıdır ki bayram sabahına umutsuz ve mahzun uyanmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan kardeşimiz bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bizim kalbimizi ve vicdanımızı yoklamaktadır. Onların acıları var olduğu sürece bizim bayramlarımız hüzünlüdür, muhzundur. Bizler mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak, onları sahiplenerek yeni bir bayram bilinci oluşturabiliriz. Bu kapsamda HAK-İŞ olarak Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana yardım ulaştırmak amacıyla 'Yemen'e Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği' tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına üye sendikalarımız ve üyelerimiz başta olmak üzere teşkilatımızla birlikte bağış kampanyası başlattık. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırdık. Savaştan mağdur olan, zulüm gören, haksızlık karşısında ezilen kardeşlerimizin Kurban Bayramı vesilesiyle yüzlerini güldürmek için elimizi taşın altına koyduk. Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, mübarek Kurban Bayramı'nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA