HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan TBMM Başkanı ve bakanlara 696 sayılı KHK ile ilgili mektup - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İşçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlülüklerinin devam etmesini talep Ediyoruz. Söz konusu talebimizle işçilerin ücretlerinde, sosyal haklarında, statülerinde herhangi bir geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TBMM Başkanı, bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin grup başkanları ve başkan vekilleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyelerine işçilerin kanun zoruyla sendikalarından ayrılmak zorunda kalmalarının engellenmesine ilişkin bir mektup yazdı. Arslan, yazdığı mektupta şu görüşlere yer verdi:

"Çalışma hayatının en büyük reformu olarak gördüğümüz taşeron düzenlemesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, hükümetimizin ve bakanlarımızın katkılarıyla 1 milyona yakın taşeron emekçi kadroya geçirilmiştir. Bu önemli reformun gerçekleşmesi için çalışanlardan yana hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, sürece öncülük etmesinden ötürü Cumhurbaşkanımıza Konfederasyonumuzun 700 bin üyesi adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonumuzun katkılarıyla 2014 yılında başta sendikalara üye olma hakkı olmak üzere toplu sözleşme, kıdem tazminatı, izin ve diğer sosyal haklara kavuşan taşeron emekçiler, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kadro hakkının tanınması yoluyla daimi iş güvencesine kavuşmuştur. Kadro alınmasıyla birlikte, asıl iş-yardımcı iş ayrımı ortadan kalkmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin tamamı kendi alanlarında asıl işte çalışmaktadır. Ancak, 696 Sayılı KHK'nın 113. maddesi ile 6356 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası nedeniyle uzun yıllardır mücadele yaparak üyeliklerini gerçekleştirdiğimiz 200 bine yakın üyemizin bir gecede kanun zoruyla sendikalarımızdan koparılacak olmaları Konfederasyonumuzu ve sendikalarımızı çok büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Taşerondan kadroya geçen işçileri üye yaparak süreci bugünlere taşıyan Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tamamı, üye işçilerin mevcut sendikasındaki üyeliğinin devamını istemektedir. HAK-İŞ öncülüğünde yıllardır örgütlü oldukları iş yeri ve işletmelerde sendikal mücadelede bulunan, mali ve sosyal haklar yönünden üyeleri için önemli kazanımlar elde eden sendikalarımız, üyelerinin tek birinden dahi vazgeçmek istememektedirler. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 6356 sayılı Kanun'un geçici 7. maddesinin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılarak, işçilerin fiilen çalıştıkları ve halen örgütlenmiş oldukları işkollarında örgütlülüklerinin devam etmesini talep ediyoruz. Konfederasyonumuzu olumsuz olarak derinden etkileyecek bu durumun çözümü hususunda destek ve katkılarınızı talep ediyoruz." - ANKARA