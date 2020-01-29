Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, "Trump'ın sözde barış planı kapsamında Kudüs'ü, İsrail'in bölünmez başkenti kabul etmesini şiddetle reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs, işgalci İsrail'in değil, Filistin Devleti'nin ezeli ve ebedi başkentidir." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği sözde barış planını değerlendirdi.

Anlaşma metninin hazırlanmasında Filistin Devleti'nin yer almamasına dikkati çeken Arslan, "Açıklanan plan, 1967 sınırları dahilinde ve iki devletli çözüm temeline dayanan BM kararlarına tamamen aykırıdır. Trump'ın sözde barış planı kapsamında Kudüs'ü, İsrail'in bölünmez başkenti kabul etmesini şiddetle reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs, işgalci İsrail'in değil, Filistin Devleti'nin ezeli ve ebedi başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Trump, '50 milyar dolarlık destekle birlikte yeni kurulacak Filistin Devleti'nin ekonomisini tesis etmesini sağlayacağız. 1 milyon Filistinli için iş imkanı sağlanacak. Filistin halkının geliri 2'ye, 3'e katlanacak.' diyerek Filistin halkını ve topraklarını parayla satın alabileceğini sanmıştır. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Filistin toprakları satılık değildir.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul eden, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerine legalite (meşru statü) tanıyan, Ürdün Vadisi'nin kontrolünün İsrail'e verilmesini öngören ve yaklaşık 6 milyonu bulan Filistinli mültecilere dönüş hakkı vermeyen bu plan, tamamen taraflı bir planın parçasıdır."

Arslan, konfederasyon ve birlik olarak, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Sözde barış planını açıklayan Trump ve destekçilerine bir kez daha hatırlatıyoruz ki siyonist İsrail Devleti, işgal politikalarına son verip geriye çekilmeden Orta Doğu'ya barış gelemez." ifadelerini kullandı.