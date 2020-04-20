HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan ücretsiz izin uygulamasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan ücretsiz izin uygulamasına ilişkin açıklama

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini ve keyfi uygulamaları önlemek konusunda işverenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir" ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan ücretsiz izin uygulamasına ilişkin açıklama, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini ve keyfi uygulamaları önlemek konusunda işverenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir" ifadesini kullandı.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen torba kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada, "Devletimiz Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadelenin en büyük kahramanları başta sağlık sektöründe görev yapan emekçilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm dünyaya örnek olan birçok tedbir ve politika hayata geçirilmiştir. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma hayatına yönelik alınacak ekonomik ve sosyal tedbirleri de içeren Torba Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. HAK-İŞ olarak, kanun teklifine ilişkin önerilerimiz de Kısa Çalışma Ödeneğinin işlevsel hale getirilmesi ve mağduriyetlerin azaltılması için uygunluk tespitinden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Uygunluk testinin tamamlanması beklenmeksizin işveren beyanı doğrultusunda uygulama yapılacak olması memnuniyet vericidir. HAK-İŞ olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un büyük çabalarıyla hayata geçirilen torba kanun kapsamında işten çıkarmaların yasaklanmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz ve kendilerine çalışanlar adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Arslan, "Çalışanlar için getirilen bu önemli düzenlemeye ek olarak, fesih yasakları sebebiyle ücretsiz izin uygulamasının istismara açık olmasını çalışanlarımız açısından endişe verici buluyoruz. Ücretsiz izin uygulamasının, özellikle ekonomik nedenlerle kötüye kullanılabilecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Arslan açıklamasında, şunları da ifade etti:


"Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini ve keyfi uygulamaları önlemek konusunda işverenlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Burada işverenlere çağrımız, çalışanların istenmeyen durumlar ve mağduriyetlerle karşılaşmasını önlemek amacıyla, öncelikle Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını hayata geçirmeleridir."


"İşverenler öncelikle Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmalıdır"


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un torba kanunda belirtilen ücretsiz izin uygulamasına ilişkin, "İşverenlerimizin mümkün olduğu sürece bu şartları sağlayan bütün çalışanlar için öncelikli olarak Kısa Çalışma Ödeneğine başvuracaklarına, bu şartları taşımayan çalışanları için de bu ücretsiz izin nakdi destek modelini uygulayacaklarına inanıyoruz. Biz de bunu kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandığını hatırlatan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları kaydetti:


"Sayın Bakanın bu önemli açıklamasında belirttiği üzere; Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında, uygunluk testinin tamamlanmasının beklenmeyeceği, işverenlerin beyanının esas alınacağı göz önünde bulundurulmalı ve işverenler öncelikle Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmalıdır. Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesini önlemek amacıyla; Bakanlığın, işverenlerin uygulamalarını takip etmesini, sosyal tarafların da katılımıyla bir izleme mekanizması kurulmasını, gerekirse bu konuda bir uygulama tebliği yayınlayarak, bir yöntem ortaya koymasını ve uygulama birliğini sağlamasını önemli bir adım olarak görüyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Torba Kanun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:36 Kaynak: İHA

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