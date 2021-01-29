Hak-İş Genel Başkanı Arslan, EMD yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, EMD yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması

29.01.2021 13:55
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, EMD yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kayıt dışı istihdamda yüzde 3,9 oranında gerileme olduğunu belirterek, "2019 Ekim-2020 Ekim oranlarına baktığımızda kayıt dışı istihdam yüzde 31'e düşmüş görünüyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kayıt dışı istihdamda yüzde 3,9 oranında gerileme olduğunu belirterek, "2019 Ekim-2020 Ekim oranlarına baktığımızda kayıt dışı istihdam yüzde 31'e düşmüş görünüyor. Rakamlardaki olumlu gelişme beni açıkçası heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre Arslan, Turgay Türker başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmede, EMD Başkanı Türker, son dönemde işsiz kalan gazeteci sayısının arttığına işaret ederek, "İşini kaybeden arkadaşlarımızı meslekten uzak tutmamak için onlara yeni bir haber platformu yaratmak istiyoruz. Maalesef insanlarda iş korkusu son dönemde arttı." açıklamasında bulundu.

Arslan da 1990'lı yıllarda doğrudan çalışma hayatına yönelik istihdam edilen çok sayıda gazeteci olduğuna dikkati çekerek, "Alanda uzmanlaşmış arkadaşlarımız kamuoyu için çok önemliydi. Artık çalışma hayatında olanı biteni ekonomi muhabirleri üzerinden takip ediyoruz. Bu dönemde ayakta kalmak başarı. Mevcut durumu muhafaza etmek bile başarı sayılır." değerlendirmesini yaptı.

Şu anda en azından insanların işini koruma faaliyetleri üzerinde durduklarını anlatan Arslan, kısa çalışma ve ücretsiz izin dahil sorunlar olduğunu ifade etti.

Hükümetle yaptıkları görüşmelerde belli çerçeve üzerinde uzlaşıldığını, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın kolaylaştığını ancak istedikleri noktaya getiremediklerini aktaran Arslan, "Halen çalışmakta olan herkesi buna dahil edelim, geçiş dönemini böyle yürütelim" dediklerini ancak bu konuda başarılı olamadıklarını paylaştı.

İstisnai durum olan ücretsiz iznin istisna olmaktan çıkarıldığını söyleyen Arslan, "İşverenlere en kolay yol ücretsiz izin. Adam hiçbir riske girmeden şartlar yerine gelmediği gerekçesiyle işçileri ücretsiz izne çıkardı. Elimizdeki verilere göre toplam 2 milyon ücretsiz izin kullanan işçiden bahsediliyor. Ücretsiz izin, İş Kanunu'nda işçi talebine bağlıdır." diye konuştu.

Arslan, bazı işverenlerce ücretsiz iznin istismar edildiğini savunarak şöyle devam etti:

"Bazı işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurması gerekirken ücretsiz izne çıkarıyor. Bir yıla yaklaşıyoruz. İşçi de işten çıkmadığı için tazminat alamıyor, işsizlik ödeneğine başvuramıyor. Bunun biraz zorlaştırılması gerekiyor. Bunun katı kurallara bağlanması gerekiyor. Bunu bizim çözmemiz gerekiyor. Baştan bunun böyle olacağını söyledik bakan hanıma. Bu nedenle ücretsiz izne kayış söz konusu oldu. İstismarlar olabileceğini düşündük ama pandemi koşulları çok ağırdı. Olağanüstü dönem sona erdiği anda otomatik 4857'ye geri dönülmesi gerekiyor. Aksi halde olağanüstü dönemlerin uygulamasını devam ettirirsek işten çıkarma yasağını da devam ettirmemiz gerekiyor. Bu bir yasal düzenlemeyle geri alınmalıdır."

"Hak-İş'e bağlı 200 bin arkadaşımızın sendikası değiştirildi"

Genel Başkan Arslan, taşeron şirketlerin kamudan tasfiye edilmesi, çalışanların kadroya alınması konusunda büyük mücadele verdiklerini belirterek, kararname çıkarken konfederasyonlarının da bilgisi dışında bir düzenleme sonucunda 1 Kasım 2020'den itibaren Hak-İş'e bağlı 200 bin çalışanın sendikasının değiştirildiğini savundu.

Bu uygulamanın ağır bedelleri olduğunu anlatan Arslan, "İşçilerin iradesi dışında sendikalarından koparılması kabul edilebilecek bir şey değildi. Bunun adil olmadığını ısrarla, inatla söyledik ama maalesef bizim bütün taleplerimiz yok sayıldı. Sendikalarımızın arasında ciddi krizler meydana geldi. Bazı sendikalarımızın üye sayısı o kadar azaldı ki yüzde 1 barajının altına düşecek noktaya geldiler. Bir anda teşkilatınızın üçte birini kaybediyorsunuz. Bu çok ciddi zarar verdi çalışma hayatına." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro alamayanlar olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Özellikle 696 kapsamının dışında bırakılanlar bulunuyor. Toplam sayıları 100 binin üzerinde olan arkadaşlarımız kadro alamadılar. Bu kapsama girememiş arkadaşlarımızın 'Biz niye kadro alamadık?' diye itirazları var. Pandemi döneminde ilginçtir, kayıt dışı çalışmada bir azalma var. Kayıt dışı istihdamda 3,9 oranında düşme var, bu daha önce yüzde 35 civarındaydı. 2019 Ekim-2020 Ekim oranlarına baktığımızda kayıt dışı istihdam yüzde 31'e düşmüş görünüyor. Rakamlardaki olumlu gelişme beni açıkçası heyecanlandırdı."

Mahmut Arslan, İstihdam, Hak İş, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, EMD yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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