Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

03.12.2020 11:04
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, engelli bireylere istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, engelli bireylere istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, OECD, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğuna, Türkiye'de ise engelli birey sayısının 1 milyon 500 bin civarında olduğuna dikkati çekti.

Engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, çalışma hayatına ve sendikal harekete katılmalarının önemine işaret eden Arslan, "Engelli bireyler çalışmak, üretmek ve iş gücü piyasasında yer almak istemektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

İş Kanunu'na göre, 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör iş yerlerinde yüzde 3, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 engelli birey çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu bildiren Arslan, buna

rağmen engelli istihdamının istenen ve beklenen düzeyde olmadığını ifade etti.

Engelli istihdamının teşvik edilmesi, işverenlerin bu kotalara uyması ve daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak engelli bireylere istihdam alanlarının açılmasını ve mesleki eğitim imkanları sunularak sosyal ve ekonomik dışlanma risklerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri yapılarak mesleki eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca engelli istihdamını artırmak için geliştirilen sosyal projelerin ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasının da engelli istihdamının artmasına katkı sunacağını düşünmekteyiz."

Salgın döneminde alınan önlemler için Erdoğan ve bakanlara teşekkür

???????Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin gerek fiziksel gerek psikolojik etkilerinin dezavantajlı bireyler için daha da zor olduğunu ifade ederek, yeni normalleşmeyle birlikte engelli bireylerin toplumsal yaşama ve çalışma hayatına adaptasyonlarının sağlanması, katılımlarının arttırılması ve güçlendirilmesi gerektiği kaydetti.

Arslan, istihdamda yer alan engellilerin en çok çalışma koşulları, iş yeri düzenlemeleri ve erişilebilirlik sorunlarıyla karşılaştığını belirtti.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin Erişilebilirlik Yılı ilan edilmesini önemli bulduklarını belirten Arslan, salgın döneminde alınan önlem ve tedbirler için Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve bakanlara teşekkür etti.

Pandemi döneminde engelli bireyler üzerine yapılan çalışmaların devam etmesi ve sosyal diyalog anlayışıyla görüşlerinin alınmasından memnuniyet duyduklarını belirten Arslan, bu günün, engelli bireylerin daha fazla anlaşılması ve sorunlarının içselleştirmesine vesile olmasını diledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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