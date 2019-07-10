Son Dakika Haberleri: Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...

37 dakika önce

-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel
-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ANKARA - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Hak-İş dünya sendikal hareketiyle aynı dili konuşup yükselterek...
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:45 Kaynak: AA
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