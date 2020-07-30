HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Hizmet-İş Sendikamız Türkiye birinciliğini koruyor" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in işçilerin takdirini kazanmaya devam ederek istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "HAK-İŞ'e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz" dedi. Genel Başkan Arslan, 2020 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yürüdüğümüz kutlu yolda bize inanan ve güvenen bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ'in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Çünkü açıklanan istatistikler, toplam 14 milyon 251 bin 655 işçinin sadece yüzde 13,66'sına denk gelen 1 milyon 946 bin 165 bininin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu, işçilerin güvenini kazanmaya devam ediyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin 303 olan üye sayısını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790'a yükseltti. HAK-İŞ'in üye sayısı KKTC Kamu-Sen'in üye sayısı (2 bin 643) da eklendiğinde 690 bin 433'e yükseldi. HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası 302 bin 911 olan üye sayısını 6 bin 689 arttırarak, 309 bin 600 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük sendikası olma özelliğini korudu. HAK-İŞ'e bağlı 7 sendika da sektörünün lideri oldu."

"Hizmet-İş Sendikamız Türkiye birinciliğini koruyor"

HAK-İŞ Konfederasyonunun 21 sendika ile toplam üye sayısının 687 bin 790 olduğunu belirten Arslan, "Bir önceki döneme göre üye sayısını 21 bin 487 artıran HAK-İŞ'in üye sayısı, Kıbrıs Kamu-Sen'in 2 bin 643 olan üye sayısı da eklendiğinde 690 bin 433'e yükseldi. Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor. İstatistiklere göre Ocak 2020'de 302 bin 911 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikası 2020 yılı Temmuz ayında da üye sayısını 6 bin 689 artırarak üye sayısını 309 bin 600'e çıkardı ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdi. Türkiye'nin ve Genel İşler İşkolunun lideri olan Hizmet İş Sendikası ile birlikte avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık işkolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş Sendikası, gıda sanayi işkolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikası, ağaç ve kağıt işkolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikası, basın, yayın ve gazetecilik işkolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikası, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası, savunma ve güvenlik işkolunda örgütlü bulunan Özgüvensen Sendikası kendi işkollarında birinci oldu. Konfederasyona üye 7 sendika, sektörünün lideri oldu. HAK-İŞ'e inanan, güvenen ve bu yolda bizimle beraber yürüyen bütün emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedeflerimize ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak görüyor, bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen, HAK-İŞ'in onurlu ve ilkeli mücadelesini omuzlayan tüm HAK-İŞ teşkilatına, HAK-İŞ mensuplarına gönülden teşekkür ediyoruz, daha büyük ve daha güçlü HAK-İŞ çalışmaya, sendikasız bütün işçileri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA