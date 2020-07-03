HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "İş kazalarında can kayıpları son bulsun" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "İş kazalarında can kayıpları son bulsun"

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini istiyoruz" dedi.

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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Arslan, açıklamasında "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan kardeşlerimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, iş kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. "İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Bu ve benzer kazaların yaşanmaması için daha dikkatli olunması, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerekmektedir. İnsan hayatına mal olan bu kazanın nedenleri iyi araştırılmalı, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir. Aynı fabrikada 11 yılda 4 kez patlama meydana gelmesi fabrikanın iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliğine, fabrikanın denetimsizliğine ve gerekli tedbirlerin alınmadığına işaret etmektedir. Bir iş yerindeki tedbirsizlik, denetimsizlik ve ihmalin faturasını ise emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir." değerlendirmesinde bulunan Arslan, açıklamasına şöyle devam etti:


" Türkiye'de son 20 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının oluşturduğunu yaşadığımız bu patlama bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır. İş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan 'kazalar' sonucunda işçiler hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. HAK-İŞ olarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inanıyoruz. Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, sonuç olarak örgütlü toplum haline gelinmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacaktır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz. Kazada hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'İş kazalarında can kayıpları son bulsun' - Son Dakika

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