Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Kadınları sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz" - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Kadınları sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz"

27.04.2021 13:01
Hak-İş Genel Başkanı Arslan:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadınları kutlu yürüyüşümüzün öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kadınları kutlu yürüyüşümüzün öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz. Emekçi kadınların, geleceğin erdemli sendikal inşasında önemli rol ve katkıları olacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon olarak 26 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasındaki "1 Mayıs Haftası" kutlamalarını etkin bir biçimde gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Kadın emekçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, çözüm önerileri sunmak istediklerinin altını çizen Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hak-İş olarak, kadınları kutlu yürüyüşümüzün öncüsü, emek hareketinin vicdanı, sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz. Hak-İş olarak emekçi kadınların, geleceğin erdemli sendikal inşasında önemli rol ve katkıları olacağına inancımız tamdır. Bu inançtan hareketle kadının güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınların sendikal harekette aktif yer alması için yetkinliklerini arttırmaya, kadın sendikacılarımızı lider olma yolunda cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalardaki iş kollarında çalışan kadın sayısı giderek artarak yüzde 28'lere ulaşmıştır. Sendikacı kadın liderlerimizin sayısının arttırılması ve daha da güçlendirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirerek ulaştığımız noktayı daha ilerilere taşımamız gerekiyor."

"190 sayılı ILO Sözleşmesi'nin imzalanmasını çok önemli görüyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, kadına yönelik şiddeti önleyecek unsurlardan birinin kadının güçlendirilmesi olduğuna dikkati çekti. Arslan, şiddetle mücadelenin kadının güçlendirilmesi ekseninde sosyal politikaların geliştirilmesi ve aile yapısını güçlendirici tedbirlerin alınması ile çok boyutlu olarak gerçekleştirileceğine inandıklarını vurguladı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin ILO'nun 190 sayılı Sözleşmesi, hem kadın hem erkekleri yani tüm

çalışanları ilgilendirmesi açısından önemli bir sözleşme niteliğindedir. Üyesi olduğumuz ve yönetiminde bulunduğumuz uluslararası sendikal kuruluşlar da 190 Sayılı ILO sözleşmesinin onaylanmasını desteklemektedir. Biz de Hak-İş olarak, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu sözleşmenin, sosyal taraflarla birlikte incelenmesi ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Sözleşmenin ülkemizin uluslararası prestiji ve öğretici olması bakımından imzalanmasını çok önemli görüyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı oluşturulmuş yeni düzenlemeleri hedefleyen ve birçok konuda eksiklikleri gidermeye çalışan iradeyi takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz."

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, açıklamasında, kadın emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, emekçi kadınları Hak-İş çatısı altında örgütlenmeye davet etti.

Mahmut Arslan, 1 Mayıs, Emekçi, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 'Kadınları sendikal hareketin yarınları olarak görüyoruz' - Son Dakika


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