HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Milletimizin başı sağolsun" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Milletimizin başı sağolsun"

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan "Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet,...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan " Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, patlamada ağır yaralanan kamyon şoförünün Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğunu belirterek, "Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan kusurlu bulunan kimler varsa gerekenin yapılması en büyük beklentimizdir" dedi. Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir. İlk patlamada olduğu gibi ikinci patlamanın da bütün yönleri ile araştırılması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemler alınmış mıdır, patlayıcı maddelerin taşındığı aracın tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan ADR belgesi var mıdır gibi sorular yanıt beklemektedir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığının ilişkin bu ve buna benzer konuların araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz. Söz konusu patlamada Hendek Belediyesi Şirketi Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. çalışanı ve Hizmet-İş Sendikamız üyesi Fatih Üretmen'in de ağır yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yaşanan patlamada kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz. Kazada şehit olan askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Milletimizin başı sağolsun' - Son Dakika
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