Hak-İş Genel Başkanı Arslan Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Birilerinin tehdidi, baskısıyla değil, milletimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda Türkiye gereken adımları atacaktır." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kentin Türkiye sendikal hareketinin ana gövdesini oluşturduğunu, tarihi işçi hareketinin ve mücadelesinin ışığının buradan yakıldığını söyledi.

Kocaeli'de güçlü bir şubeye sahip olmanın, Türkiye işçi hareketinde de etkin bir gücü barındırmak anlamına geldiğini belirten Arslan, bu etkinliği ve gücü bundan sonra da artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası ve Hak-İş Konfederasyonu'nun, ihanetlerin, darbelerin, ülkeye yönelik içeriden ve dışarıdan yapılan saldırıların hep karşısında olduğunu, hep milletten ve milli iradeden yana, milletin değerlerinden, demokrasiden, adaletten ve haktan yana bir duruş sergilediğini vurguladı. Arslan, "Gücümüz neye yetiyorsa inandığımız değerler uğruna mücadelemizi hiçbir zaman bırakmadan yola devam ettik. Acılar yaşayarak geldik, zorlukları aşarak geldik ama asla ihanete, baskılara, ülkemizin demokrasisine yönelik saldırılara sessiz kalmadık. Hep milletten ve demokrasiden yana yerimizi aldık." diye konuştu.

Sendikanın ve konfederasyonun, Türk demokrasisi için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Arslan, "Türkiye'nin gücünü Hak-İş'in gücü olarak görüyorum. Hak-İş'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Bütün bu zorlukları bu toplum aşacaktır"

Arslan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının son bir haftada dünyanın yaşadığı en zor dönem olduğuna işaret ederek, bu savaşta ABD ve AB'nin iki yüzlülüğünü dünyanın bir kez daha gördüğünü dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Türkiye'nin pozisyonuna değinen Arslan, şöyle devam etti:

"Bu savaşta Türkiye'nin hassas davranmış olmasından dolayı da hükümete teşekkür ediyorum. Hemen onların yönlendirmesiyle Suriye'de olduğu gibi aynı bir hataya düşülmemesi bence Türkiye için önemli bir başarı. Birilerinin tehdidi, baskısıyla değil, milletimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda Türkiye gereken adımları atacaktır. Batılı emperyalistlerin oyunlarına gelmeden, onların tuzaklarına düşmeden, onlarla birlikte mazlum ve mağdur milletlere zulüm yapmadan bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Zor mu? Elbette zor. Bizi etkileyecek mi? Çok etkileyecek. Zaten pandeminin getirdiği ağır şartlar, yeni zorluklar bizi bekliyor."

Arslan, zorluklara karşı "felaket tellallığı" yapılamayacağını vurgulayarak, "Hak-İş olarak yaşadığımız bunca zorluklara karşı ülkemizin 'Artık çare yok, artık bittik.' gibi kaosa, bir umutsuzluğa sürüklenmesine asla izin veremeyiz. Bütün bu zorlukları bu toplum aşacaktır. Bu milletin birliğine, dayanışmasına, gerçekten potansiyeline, gücüne inanıyorum. Bütün zorlukları aştığımız gibi bu zorlukları da hep beraber aşacağız. Asla zorluklara ve sıkıntılara boyun eğip birilerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Katlanacağız, mücadele edeceğiz, haklarımızın daha iyisini almak için çaba sarf edeceğiz ama ülkemizin birlik ve dirliğine de sahip çıkmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.