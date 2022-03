Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Sakarya'da konuştu - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, darbeler tarihinde demokrasiden yana mücadele verdiklerini belirterek, "Demokrasimize, millet iradesine, milletin değerlerine, milletin seçtiklerine sahip çıkmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye mecburuz. Hak-İş'in varlık neden bu." dedi.

Arslan, Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sakarya Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, konfederasyonun 46 yıldan bu yana ortaya koyduğu görüşleri, hedefleri ve ilkelerinden taviz vermeden yürümeye devam ettiğini söyledi.

Hak-İş'in 1980 darbesinden başlayarak bütün antidemokratik girişimlere karşı çıktığını vurgulayan Arslan, 12 Eylül'de darbecilerin yaptığı anayasaya "hayır" dediği için soruşturmalar geçirdiğini anlattı.

Demokratik değerlere her zaman bağlı kaldıklarının altını çizen Arslan, "Varlık nedenimiz olan demokrasimize, millet iradesine, milletin değerlerine, milletin seçtiklerine sahip çıkmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye mecburuz. Hak-İş'in varlık neden bu." diye konuştu.

Arslan, 28 Şubat sürecinde de sözde sivil toplum örgütleri ve sendikaların darbecilerin safında yer aldığına değinerek, hükümeti yıkma görevini üstlenen "beşli çete"nin toplumun yarısını temsil ettiği iddiasıyla hükümete istifa baskısı yaptığını, tehdit ettikleri dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i ikna edemeyince irtica senaryosunu hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Kavga yerine barışı, çatışma yerine uzlaşmayı öne çıkarıyoruz"

Postmodern darbenin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını takip için Türk-İş, DİSK ve KESK'in izleme komitesi kurduğunu hatırlatan Arslan, "Hak-İş, demokrasiyi izleme komitesi kurdu. O gün 28 Şubat darbesine direnen işçi örgütlerinden Hak-İş oldu, tıpkı 12 Eylül'e direndiğimiz gibi. Hak-İş bu direncinden dolayı yalnızlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Arslan, her dönem dışlanmış, varlıklarına tahammül edilemez dönemleri yaşadıklarını, her darbe girişiminin mağduru olduklarını anlatarak, taraf oldukları her mücadeleyi demokrasiden, milletin iradesinden yana kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İşletmeleri çatışma alanı olarak görmediklerinin altını çizen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşçi-iş veren ilişkilerini bir kavganın aracı değil, tam tersi işletmelerimizi ortak olarak görüyoruz. Birlikte oturup konuşalım, çözümlerimizi birlikte bulalım ve işletmelerimizi geleceğe birlikte taşıyalım diyoruz. Kavga yerine barışı, çatışma yerine uzlaşmayı öne çıkarıyoruz. O yüzden bizim konfederasyonumuzun üye sayısı büyümeye devam ediyor; ideolojik türkü söyleyenler, sokaklarda slogan atanların sendikaları da aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Toplumda kavga ve çatışma istemiyor."

Kongreye tek listeyle giren mevcut şube başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, yeniden başkan seçildi.

Kongreye, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve sendika üyeleri katıldı.