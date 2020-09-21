Hak-İş Genel Başkanı Arslan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Programı'na katılacak - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da yarın başlayacak sendikalı kadın takım kaptanları yetiştirilmesine yönelik eğitim programına katılacak.
Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Kadın Komitesi tarafından üyelere yönelik düzenlenen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın beşincisi 22-23 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.
Bir otelde düzenlenecek programa, Hak-İş Genel Başkanı Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner katılacak.
Hak-İş üyesi kadınların katılımıyla yapılacak eğitim programı kapsamında çalışma hayatına ilişkin çeşitli eğitimler verilecek.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:41 - Kaynak: AA
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