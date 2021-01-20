Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geleceğe ait umutları olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz." dedi.

Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALSU AŞ, Karesi Belediyesi Personel AŞ ve Altıeylül Belediyesi Personel AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Arslan, belediye binasındaki törende yaptığı konuşmada, ülkenin ve şehrin geleceğini düşünen, şehirde barışın ve uzlaşmanın olduğunu gösteren bir sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi.

Bu sözleşmenin, taşerondan kadroya geçen işçileri kapsadığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Taşeron sisteminin kamuda kaldırılması için Hak-İş olarak uzun süre çalıştık. Belediyelerde ve kamu kurumlarında taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kamunun işçisi oldular. 1 milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda istihdam edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir başarıdır. Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken bizim üç kriterimiz var. Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin eksiksiz ve zamanında alınması, ikincisi toplu iş sözleşmesinin barışı getirmesi, üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlanmasıdır. Bu üç kriter olmazsa ne kadar zam alırsanız alın hiçbir anlam ifade etmez. Bu sebeple iyi bir sözleşmenin temel kriterleri bunlardır. Bu toplu iş sözleşmemiz serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşmedir."

Arslan, işçi-işveren ilişkilerini kavga değil barış üzerine inşa etmeye çalışan bir anlayışı benimsediklerini vurguladı.

Herkesin kazanmasını istediklerini anlatan Arslan, "Geleceğe ait umutlarımız var. Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Uzlaşarak sözleşme yapmış olmak, şehrimizin barışı ve arkadaşlarımızın motivasyonu açısından çok önemlidir. Rabb'im elde ettiğimiz ücretlerimizi, kazançlarımızı hayırlı ve mübarek etsin." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediyelerde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, "Çünkü bizim yaptığımız işleri özel sektörde yapan birimler yok. Halka hizmet ediyoruz. Ben süreci baştan itibaren yürüten Mahmut Arslan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme kapsamında 1 Temmuz 2020'den geçerli olmak üzere ilk 6 ay için seyyanen 400 lira fark ödenecek. 2021 yılı itibarıyla 107 lira olan yevmiye ise 120 liraya çıkarıldı. Sözleşmeyle, en düşük maaş 3 bin 200 liraya yükseldi.