Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi

20.01.2021 16:53
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geleceğe ait umutları olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geleceğe ait umutları olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz." dedi.

Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALSU AŞ, Karesi Belediyesi Personel AŞ ve Altıeylül Belediyesi Personel AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Arslan, belediye binasındaki törende yaptığı konuşmada, ülkenin ve şehrin geleceğini düşünen, şehirde barışın ve uzlaşmanın olduğunu gösteren bir sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi.

Bu sözleşmenin, taşerondan kadroya geçen işçileri kapsadığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Taşeron sisteminin kamuda kaldırılması için Hak-İş olarak uzun süre çalıştık. Belediyelerde ve kamu kurumlarında taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kamunun işçisi oldular. 1 milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda istihdam edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir başarıdır. Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken bizim üç kriterimiz var. Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin eksiksiz ve zamanında alınması, ikincisi toplu iş sözleşmesinin barışı getirmesi, üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlanmasıdır. Bu üç kriter olmazsa ne kadar zam alırsanız alın hiçbir anlam ifade etmez. Bu sebeple iyi bir sözleşmenin temel kriterleri bunlardır. Bu toplu iş sözleşmemiz serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşmedir."

Arslan, işçi-işveren ilişkilerini kavga değil barış üzerine inşa etmeye çalışan bir anlayışı benimsediklerini vurguladı.

Herkesin kazanmasını istediklerini anlatan Arslan, "Geleceğe ait umutlarımız var. Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Uzlaşarak sözleşme yapmış olmak, şehrimizin barışı ve arkadaşlarımızın motivasyonu açısından çok önemlidir. Rabb'im elde ettiğimiz ücretlerimizi, kazançlarımızı hayırlı ve mübarek etsin." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediyelerde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, "Çünkü bizim yaptığımız işleri özel sektörde yapan birimler yok. Halka hizmet ediyoruz. Ben süreci baştan itibaren yürüten Mahmut Arslan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme kapsamında 1 Temmuz 2020'den geçerli olmak üzere ilk 6 ay için seyyanen 400 lira fark ödenecek. 2021 yılı itibarıyla 107 lira olan yevmiye ise 120 liraya çıkarıldı. Sözleşmeyle, en düşük maaş 3 bin 200 liraya yükseldi.

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Balıkesir, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek? Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu         
17:05
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın fırtınalı geçen 4 yılı ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın fırtınalı geçen 4 yılı         
16:58
Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 443 bin 500 liraya yükseldi         
16:41
Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz         
16:34
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü         
15:49
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı         
15:39
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi Mahkeme soğukkanlı cinayeti affetmedi! Eşini öldüren kadın ve sevgilisi müebbet yedi         
13:22
İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor         
11:57
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 17:15:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei