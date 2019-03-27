Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Ülkemizin Beka Sorunu Var"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "(Bu ülkenin beka sorunu yok, iktidarın beka sorunu var) diyenlere asla itibar etmiyoruz.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "(Bu ülkenin beka sorunu yok, iktidarın beka sorunu var) diyenlere asla itibar etmiyoruz. Ülkemizin beka sorunu var, terör sorunu var." dedi.



Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Hak-İş Şanlıurfa Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın üzerinde mutabık kaldığı sendikal yapının parçası olarak görevini sürdürdüğünü söyledi.



Hak-İş olarak işçi ve işveren ilişkilerini çatışma üzerine kurmadıklarını anlatan Arslan, "Haklarımız, alacaklarımız, elde etmemiz gereken haklar konusunda azami titizliği gösterdiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan, 31 Mart'ta Türkiye'nin sandık başına gideceğini anımsatarak, sendika olarak seçim öncesinde üzerlerine düşen sorumluluk doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.



15 Temmuz hain darbe girişimine "Kontrollü darbe" diyenlerle yollarının asla kesişmeyeceğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Bizim Kandil'den emir alarak, Türkiye'yi kaosa, karanlığa götürmek isteyenlerle asla işimiz olmaz, yolumuz buluşmaz. Pensilvanya'da oturup Türkiye'yi parçalamak isteyen, onlara tetikçilik yapmak isteyenlerle bizim işimiz olamaz. Bu ülkenin bütünlüğü bizim için çok önemli. (Bu ülkenin beka sorunu yok, iktidarın beka sorunu var) diyenlere asla itibar etmiyoruz. Ülkemizin beka sorunu var, terör sorunu var. Çevremizde yaşananlar, Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği 350 milyon dolar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyeliğini askıya alma girişimleri bütün bunlara baktığımız zaman, Yeni Zelanda'daki bir katilin manifestosunda bile Türkiye ve Cumhurbaşkanı hedef alınmaktadır. Bu nedenle Türkiye, zor bir süreçten geçiyor. Ne yazık ki Türkiye'deki hedef; (Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun) hedefidir. Bunu biz asla doğru bulmuyoruz."



"Demokrasiye sahip çıkacağız"



Arslan, gittikleri her yerde, seçim günü mutlaka herkesin sandık başına giderek oy kullanmasını istediklerini vurguladı.



Kendileri için en önemli hususun demokrasi olduğunu kaydeden Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Demokrasilerin en önemli kriteri de seçimdir. Seçimde sandığa gitmektir. Bu ülkenin çocukları bunu başardılar. En son seçimde Türkiye'de seçime katılım yüzde 88 olarak gerçekleşerek dünya rekoru kırıldı. İnşallah 31 Mart'taki seçimde de üyelerimizden halkımızdan mutlaka sandığa gitmelerini arzu ediyoruz, çünkü sandığa gidecek sorumluluğumuz var. Demokrasiye sahip çıkacağız, demokrasinin gereğini yapacağız. Ben milletimizin sağduyusuna, basiretine her zaman inandım. 1960'tan bu yana seçimleri hep takip ediyorum. Bütün seçimlerde millet en doğrusunu yapmıştır. Halkın ortaya koyduğu iradeye hep beraber saygı duyduk, bundan sonra da saygı duyacağız. Sandığa gidip geleceğiniz, ülkenin bütünlüğü ve beraberliği için oylarınızı kullanmanızı istiyorum."

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