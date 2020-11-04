Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Üyelerimiz kanun zoruyla başka sendikalara kaydırılmaktadır" - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyelerinin kanun zoruyla sendikalarından koparılarak başka sendikalara kaydırıldığını belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyonun onurlu ve ilkeli mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hak-İş teşkilatı ve mensupları ile kendilerine güvenen bütün emekçilere teşekkür etti.

696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemenin kasım itibarıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Arslan, "Üyelerimiz kanun zoruyla sendikalarımızdan koparılarak başka sendikalara kaydırılmaktadır. Bilindiği gibi Hak-İş hep zoru ve doğruyu başarmıştır. Üyelerimiz zorla başka konfederasyonlara kaydırılsa da Hak-İş, işçileri tekrar çatısı altında toplamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm engellere rağmen devam ettirdikleri sendikal mücadelelerini, yeni bir anlayışla sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bize dayatılanlara teslim olmadan, geri çekilmeden, asla vazgeçmeden bu mücadeleye devam edeceğiz. Hak-İş olarak işçilerin güvenini kazanarak istikrarlı büyümemizi sürdürmekteyiz. Tüm iş kollarında örgütlü olan 21 sendikası ile konfederasyonumuz Hak-İş, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor. Hak-İş'i ve sendikalarımızı büyüterek sahada aynı heyecanla, aynı kararlılıkla ve aynı inançla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Mahmut Arslan, sendikasız bütün işçileri Hak-İş çatısı altında örgütlenmeye davet etti.