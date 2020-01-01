Hak-İş Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi'de işten atılan işçilerle birlikte karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi'de işten atılan işçilerle birlikte karşıladı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi'de işten atılan işçilerle birlikte karşıladı

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılını Silopi Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle birlikte karşıladı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi'de işten atılan işçilerle birlikte karşıladı, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılını Silopi Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle birlikte karşıladı.


Yeni yılda Silopi Belediyesinde işten çıkarılan Mesut Bilen'in evine konuk olan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 2020 yılının sendika değiştirme baskılarının son bulduğu, siyasi nedenlerle işten çıkarmaların sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu. Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı Silopi Belediyesinde işten çıkarılan Mesut Bilen'e desteklerini ileterek, "Haksız yere işten çıkarılan ve 8 aydır işsiz olan üyelerimizin tekrar işlerine dönmeleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Hak-İş olarak en önemli işimiz üyelerimizin sorunlarını çözmektir. Bunun için Şırnak'tayız, 81 ildeyiz, tüm Türkiye'deyiz. Haksızlığa uğrayan, zulüm ve baskı görerek işlerinden edilen arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa Hak-İş olarak karşılarındayız" dedi.


Hak-İş üyesi Mesut Bilen, Arslan'ın 2020 yılını kendileriyle karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İşten çıkarıldığımız ilk günden bu yana desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Silopi Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak ve evimize konuk olarak bize desteklerini gösterdiği için çok mutlu olduk" dedi. - ANKARA

Mahmut Arslan, Silopi, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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