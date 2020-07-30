Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan büyüme açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin 303 olan üye sayılarını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790'a yükselttiklerini bildirdi.

Arslan, 2020 yılı ikinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli bir aktörü olan Hak-İş Konfederasyonunun yürüdüğü kutlu yolda kendilerine inanan ve güvenen bütün emekçilere teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, elde ettikleri başarıyı yeni hedeflerine ulaşmak için bir başlangıç noktası olarak gördüklerini belirten Arslan, "Açıklanan istatistikler, toplam 14 milyon 251 bin 655 işçinin sadece yüzde 13,66'sına denk gelen 1 milyon 946 bin 165 bininin sendikalara üye olduğunu göstermekte ve bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle Hak-İş Konfederasyonu olarak, sendikasız bütün çalışanları sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hak-İş'in işçilerin güvenini kazanmaya devam ettiğini ve istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu, 2020 yılı Ocak ayında 666 bin 303 olan üye sayısını 21 bin 487 artırarak yeni dönemde 687 bin 790'a yükseltti. Hak-İş'in üye sayısı KKTC Kamu-Sen'in üye sayısı (2 bin 643) da eklendiğinde 690 bin 433'e yükseldi." açıklamasını yaptı.

Arslan, "Çalışanların güvenini kazanmaya ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Konfederasyonumuz Hak-İş, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstatistiklere göre, Ocak 2020'de 302 bin 911 üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikasının 2020 yılı Temmuz ayında da üye sayısını 6 bin 689 artırarak üye sayısını 309 bin 600'e çıkardığını ve Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olma yönündeki liderliğini devam ettirdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Genel İşler iş kolunun lideri olan Hizmet İş Sendikamız ile birlikte, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolunda örgütlü bulunan Öz Orman-İş Sendikamız, Gıda Sanayi iş kolunda örgütlü bulunan Öz Gıda-İş Sendikamız, Ağaç ve Kağıt iş kolunda örgütlü bulunan Öz Ağaç-İş Sendikamız, Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolunda örgütlü bulunan Medya-İş Sendikamız, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda örgütlü bulunan Öz Sağlık-İş Sendikamız, Savunma ve Güvenlik iş kolunda örgütlü bulunan Özgüvensen Sendikamız kendi iş kollarında birinci olmuştur. Konfederasyonumuza üye 7 sendikamız sektörünün lideri oldu."

Arslan, Hak-İş'e inanan, güvenen ve bu yolda kendileriyle yürüyen bütün emekçilere teşekkür etti.