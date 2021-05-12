HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun" - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun"

12.05.2021 13:17
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramının ülkemize, çalışanlara ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan Bayramını, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramının ülkemize, çalışanlara ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Ramazan Bayramını, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmün gölgesinde karşılıyoruz. Bayramın, Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlamış bulunuyoruz.

Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ve içimizi Bayram sevinci kaplamışken ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaşananlar bizleri derinden üzmüştür. Müslüman kardeşlerimizin tekbir seslerinin yerini bomba ve silah sesleri almış, İsrail askerlerinin Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak istemeleriyle başlayan eylemlerin sonucunda İsrail askerleri Filistin halkına acımasızca saldırmaya başlamıştır. İsrail, Ramazan ayı boyunca iftar esnasında ve teravih namazları esnasında kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimize ses bombaları ve mermilerle acımasızca ve hukuksuz bir biçimde saldırılarını gerçekleştirmiştir.

Katliamlar, zulümler ne kadar artmışsa, karanlık ne kadar çökmüşse bilinmelidir ki zafer o kadar yakındır. İsrail'in saldırılarına devam etmesi, dünyanın yaşanan bu zulümlere sessiz kalması ve bütün dünyaya küstah bir şekilde meydan okuması artık kabul edilemez.

"Kudüs ve Filistin Davası Bizim Davamızdır"

Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Filistin ve Kudüs bize Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın emanetidir. Mescid-i Aksa, sahabelerin, evliyaların yaşadığı, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği son derece önemli bir şehirdir. Bu kutsal topraklarda yaşayan Filistinli kardeşlerimize yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu nedenle Kudüs ve Filistin davası bizim davamızdır. Kudüs'ün derdi bizim derdimiz, Kudüs'ün gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Filistin'in acısı bizim acımızdır. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa bizlere emanettir. İşgalci devlet İsrail, Filistin'i ve Kudüs'ü asla teslim alamayacaktır.

HAK-İŞ olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Birliği, Üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Avrupa-Asya Pan Avrupa'nın yetkililerine ve diğer uluslararası örgütlere İsrail'in katliamlarına sessiz kalmaması için çağrımızı yineliyoruz. Onları, İsrail'den hesap sorulması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşayan Müslüman kardeşimiz bayram anlayışımızı yeniden sorgulamamız için bizlere uyarıda bulunmaktadır. Zulüm gören, kan ve gözyaşı içerisinde yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acıları, sıkıntıları, dertleri var olduğu sürece bizim bayramlarımız hüzünlüdür, mahzundur. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin acılarını paylaşarak yeni bir bayram bilinci oluşturabilir, ancak bu şekilde bayram sevincine ulaşabiliriz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bütün üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz." - ANKARA

Mahmut Arslan, Filistin, Ramazan, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 'Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!

Son Dakika Haberleri
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı         
13:15
16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!         
13:13
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu Çalıştığı marketten parasını ödemeden evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
10:18
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Ramazan bayramı Filistin başta olmak üzere bütün mağdur ve mazlumların kurtuluşuna vesile olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement