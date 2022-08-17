Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır

17.08.2022 19:05
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Recep Dere'nin güven tazelediği Ankara 2 No'lu Şube 3. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Arslan, "EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Recep Dere'nin güven tazelediği Ankara 2 No'lu Şube 3. Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

MedyaAnkara'dan Erdem Yeşer'in haberine göre EYT sorununun IMF'nin Türkiye'ye dayatmasını bir sonucu olduğunu ve 23 yıldır düzeltilmeye çalışıldığını kaydeden Arslan, şu ifadelere yer verdi: "2013 yılında Türkiye'nin IMF'yle olan bütün ilişkileri kesildi ve bundan sonra IMF'yle hiçbir program yapılmayacağı ilan edildi. 17 yıla yakın zaman geçti, Allah'a çok şükür IMF kapılarına mahkûm edilmedik ama ne yazık ki bizi onlara mahkûm etmek isteyen siyasetçiler var. IMF'nin bize attığı son kazık EYT konusudur. Kanuna rağmen ne yazık ki 99 öncesi işe girenler EYT'yle karşı karşıya kaldılar. 1999 Temmuz ayında, Ankara Kızılay'da, 'Mezarda emekliliğe hayır!' diye hep beraber bağırmıştık. IMF, primlerini ödediği hâlde çalışanlarımızın emeklilik haklarını elinden aldı. EYT'yi 23 yıl sonra düzeltmeye çalışıyoruz. IMF ile 18 defa anlaşma yapıldı. Her anlaşma ekonomik, sosyal krizlere neden oldu. Cumhurbaşkanımız, IMF defterinin kapatıldığını defalarca vurguluyor. Bu, ülkemizin bağımsızlığı için önemlidir. IMF baskılarına, terör örgütü saldırılarına rağmen ayakta kalıyorsak, çok ciddi bir başarı öykümüzün olmasındandır. Ama bunun bir de bedeli oluyor ve bunu ülkece ödemek zorunda kalıyoruz. Bu topraklar, bedelleri ödenmeyecek kadar büyük ve kutsal topraklardır."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatına ve çalışanlara yönelik ortaya koyduğu kararlılığı ve sorun çözmeye yönelik attığı adımları desteklediklerini kaydeden Arslan; "Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün belediyelerimiz tarafından da dikkate alınmasını istiyoruz. Bu sözün Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle birlikte hükûmetin de iradesi olduğunu ve ülkemizin içinden geçtiği zor şartların bizleri ne kadar etkilediğinin farkında olarak söylendiğinin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır

"HAK-İŞ ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAKTADIR"

Genel kurulda konuşma gerçekleştiren AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, şöyle konuştu: "Sayın Genel Başkanımız çok veciz bir şekilde bütün mücadele sürecini anlattılar. Biz her zaman şunu ele alırız: Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri, aslında bizim toplumumuzun bellek kodlarından da gelen faaliyetlerdir ve bu noktada HAK-İŞ, önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Başkanımız, müzakerenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Hiçbir emek sarf etmeyenlere bakınca HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ'in yaptıklarının ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Genel kurulun herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: EYT, IMF'nin bize attığı bir kazıktır

Kaynak: Erdem Yeşer



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