Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), uluslararası alandaki gelişmelerin, Türkiye'nin kendi içindeki derlenme, toparlanma ve dengelenme sürecinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını, makro ekonomik dengelenmenin sahaya da yansıması gerektiğini söyledi.

Talas Belediyesi Mevlana Tesisleri'nde düzenlenen Hak-İş Kayseri Temsilciler Meclisi Toplantısı'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik olarak önemli süreçlerden geçtiğini belirtti.

Arslan, 2018-2019 yıllarında işsizlik, kayıt dışı gibi temel sorunlarda uzun yılların zirvesinin yapıldığını, bunun faturasını emekçilerin ödediğini dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası saldırılara karşı gücünü ve birlikteliğini ortaya koymak adına hep sorunların çözümünden yana destek olduklarını anlatan Arslan, fedakarlık yapmaları gereken oranın fazlasında fedakarlık yaptıklarını, aynı zamanda sorunları da kamuoyuyla paylaşarak çözüm aradıklarını aktardı.

Arslan, 2019'un ikinci yarısından itibaren ekonomide olumlu bir süreç başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Yeni Ekonomi Programı, uluslararası alandaki gelişmeler, Türkiye'nin kendi içindeki derlenme, toparlanma ve dengelenme süreci olumlu sonuçlar vermeye başladı. Makro ekonomik dengelenmenin sahaya da yansıması gerekiyor. Enflasyonun hızla aşağıya doğru çekilmiş olması, faizlerin yüzde 10'lara kadar düşmüş olması, döviz fiyatlarının uzun süredir stabil olması, kapasite kullanımının artmış olması, büyümenin yüzde 4'lere varması makro ekonomik dengelerde 2018'e göre ciddi şekilde olumluluk gösteriyor."

Kayıt dışı istihdam yükselişe geçti

Arslan, işsizlik oranlarının uzun yılların en üst seviyesine ulaştığını, yüzde 13 gibi bir işsizliğin Türkiye için sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin 2023'teki işsizlik hedefinin yüzde 5 olduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Yüzde 5 işsizlik oranı hakikaten gelişmiş ülkelerin, ekonomik düzeylerini yükseltmiş ülkelerin hedefidir. Bunu Türkiye başardığı zaman önemli bir sorunu çözmüş olacağız. Kayıt dışılıktaki aşağıya iniş 2019'da ilk kez tersine dönmüştür. Kayıt dışı istihdamdaki 1 puanın üzerindeki artış 250 bin üzerindeki çalışanın kayıt dışına kaçmasına sebep olmuştur. Bu uzun yıllardır yaşamadığımız bir şey. 2002'den bu yana yüzde 55'te olan kayıt dışı istihdam yüzde 33'lere kadar inmişti. Ama 2018-2019 yılındaki krizler kayıt dışındaki istihdamda artışa neden olmuştur. Kayıt dışı istihdam demek sosyal güvenlik sisteminizin geriye doğru gitmesi demek, kayıt dışı istihdam adaletsiz bir gelir dağılımı demek, kayıt dışı istihdam iş kazalarında ölümün daha artacağı demek, kayıt dışı istihdam örgütlenmenin önündeki en büyük engel demek. Bu nedenle bu artışlar bizim için can yakıcı ve mutlaka çözülmesi gereken bir sorundur. Hükümetin bu konuda atacağı her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Arslan, Suriyeli göçmenlerin kayıt dışı ve çok düşük ücretle çalıştırıldığını anımsatarak, bunun hem haksız bir gelir dağılımı anlamına geldiğini, ayrımcılığa neden olduğunu ayrıca çalışabilir durumda olan vatandaşları da kayıt dışına ittiğini vurguladı.

Türkiye'deki 1 milyon taşeron işçinin kadroya alınmasının mücadelesini Hak-İş'in yaptığını anımsatan Arslan, "Bu reformun mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kadro aldıktan sonra bunu küçümseyenler oldu. 'Kadro almasaydık' diyenler bu vefasızlığı yapmayın. 1 milyona yakın arkadaşımız kaybedeni olmayan sınavlara girdiler." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ile işçiler katıldı.