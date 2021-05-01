HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL - Son Dakika

HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARANFİL
01.05.2021 10:35
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti. Hastane çalışanlarına gül ve karanfil dağıtan Arslan, tüm sağlık emekçilerinin gününü kutladı. Sağlık çalışanlarına yaptığı ziyarette konuşan Arslan, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.
Son Dakika Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı