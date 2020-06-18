Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız'dan kıdem tazminatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız'dan kıdem tazminatı açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız, kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflar arasındaki diyaloğun güçlendirilerek artırılacağını belirtti.

Hak-İş Genel Başkanvekili Osman Yıldız, kıdem tazminatı konusunda sosyal taraflar arasındaki diyaloğun güçlendirilerek artırılacağını belirtti. Yıldız, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Arslan'ın, kıdem tazminatı bağlamında yapılmak istenilen değişikliklerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin Hak-İş'in görüş, problem ve önerilerini kabulde dile getirdiğini aktaran Yıldız, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, kıdem tazminatı konusunda, işçilerin beklentileri, haklar, süreç gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Konfederasyonumuzun görüşleri, sorunlar ve yaklaşımımızı bir bütün olarak ortaya koymuştur. Bundan sonra sosyal taraflar arasındaki diyalog güçlendirilerek artırılacak." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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