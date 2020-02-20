Hak-İş, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Hak-İş, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "AB ülkeleri, Avrupa'da hem devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş görülen ırkçılık ve İslamofobinin önüne geçmeli." ifadesini kullandı.

Hak-İş, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği aşırı sağcı terör saldırısına ilişkin, "AB ülkeleri, Avrupa'da hem devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş görülen ırkçılık ve İslamofobinin önüne geçmeli." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde yürütülen Türkiye karşıtı dar görüşlü kampanyaların kundakçıları ve uç anlayışları cesaretlendirmesinden kaygı duyduklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Siyasi liderlerin dar görüşlü söylem ve politikaları sadece siyasi ilişkilerin gidişatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, toplumsal bir soruna da neden olmaktadır. Bu nedenle saldırıları meşrulaştıran devlet politikalarına ve ırkçı söylemlere bir an evvel son verilmelidir. AB ülkeleri, Müslümanlar ve göçmenler başta olmak üzere kendilerinden olmayanları tehdit olarak görmekten vazgeçmeli, Avrupa'da hem devlet hem toplum nezdinde normalleşmiş görülen ırkçılık ve İslamofobinin önüne geçmelidir."

Siyasi alandaki negatif yaklaşımların toplumların ortak gelecek oluşturma ve birlikte yaşama anlayışını zedelemesinden endişe duyduklarını belirten Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa ülkelerinde Türkler başta olmak üzere yabancı ve göçmenlere yönelik saldırıları önlemek siyasi aktörlerin en önemli görevidir. Toplumlar arası bütünleşmeye siyasi liderlerin, sivil toplumun ve bireylerin katkı sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda göçmenlere yönelik ayrımcı, ırkçı ve İslamofobik tutuma karşı ülkelerin sendikalarına ve uluslararası sendikal harekete de büyük görev düşmektedir."

Almanya, Avrupa, Hak İş, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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