Hak-İş heyetinden Başkan Sekmen'e ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İl Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantısı için şehre gelen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Başkan Mehmet Sekmen'le makamda bir araya gelen Arslan ve beraberindeki heyet, gündemdeki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Mehmet Sekmen'i ziyarette, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı ve aynı zamanda 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile Hak-İş'in güven tazeleyen Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal da hazır bulunurken, sendikal çalışmalar üzerine değerlendirmeler de yapıldı.



ARSLAN: "BİRLİKTELİĞE İHTİYACIMIZ VAR"



Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Erzurum'da hiçbir belediyemizle sorun yaşamadık. Zorlukları beraber aştık, bu şehrin kavgaya değil barışa, birlikteliğe ihtiyacı var" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, çalışanların emeğinin kendileri için paha biçilemez bir değerde olduğunu ifade ederek, "Çalışanlarımızın refahı elbette bizim de önceliğimizi teşkil ediyor. Kaldı ki, sendikal çalışmalarda ve toplu iş görüşmeleri sürecinde bugüne kadar herhangi bir sorun da yaşamış değiliz. Çünkü sendikal açıdan olduğu kadar, işveren tarafı olarak bizler de çalışanlarımızın haklarının kesinlikle teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN SEKMEN PROJELERİNİ ANLATTI



Ziyaretin sonunda Başkan Sekmen, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyete Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve yatırımlarına ilişkin olarak bilgiler aktardı. Sekmen, "Erzurum'u her alanda cazibe merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Çalışanlarımızla gece-gündüz koşuyor, koşturuyor ve çalışıyoruz. Bu hedefimize de, inşallah çalışanlarımızın yol arkadaşlıkları, emekleri ve bizim için her damlası mücevher kadar değerli olan alın terleri sayesinde ulaşacağız" dedi. - ERZURUM