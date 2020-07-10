Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret - Son Dakika

Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

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Gerçekleşen ziyarete Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu, Öz Güvensen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri katıldı.


Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Vali Becel'e yeni görevinde başarılar dileyerek Hak-İş Konfederasyonunun çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Becel'de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar dileyerek sendikaların çalışma hayatı üzerinde öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti. - KAYSERİ

Nevşehir, Sendika, Hak İş, Becel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret - Son Dakika
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