Hak-İş heyetinden Vali Becel'e ziyaret - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Vali Becel'e yeni görevinde başarılar dileyerek Hak-İş Konfederasyonunun çalışmaları ve üye sayıları hakkında bilgiler verdi.

Gerçekleşen ziyarete Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi ve Öz Büro İş Sendikası Nevşehir İl Başkanı Fatih Mutlu , Öz Güvensen Nevşehir İl Başkanı Süleyman Kürkçü ve sendika temsilcileri katıldı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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