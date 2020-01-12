HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde "Çocuk bakımevi" için 50 bin imza - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde 'Çocuk bakımevi' için 50 bin imza - Son Dakika

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde "Çocuk bakımevi" için 50 bin imza

6 saat önce

İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından "Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım Evi İstiyoruz" temasıyla başlatılan kampanyada toplanan 50 bin imza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edildi.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından "Çalışan Kadınlar İçin Çocuk Bakım Evi İstiyoruz" temasıyla başlatılan kampanyada toplanan 50 bin imza, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edildi.


Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesinin sağlanarak iş veriminin yükseltilmesi için iş yerlerinde çocuk bakım evi talebini içeren 50 bin imza, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu'na teslim edildi.


HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından 50 bin imzanın tesliminde yapılan açıklamada, "Çalışma hayatındaki kadının karşılaştığı zorlukların başında, annenin olmadığı saatlerde çocuğun bakımı kaygısı yer almaktadır. Bu durum çalışan kadınların performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda iş hayatına girmeleri ya da geri dönmelerindeki en büyük etkenlerden de biridir. Çalışan kadınların iş, aile ve yaşam dengesini sağlayarak iş verimini yükseltebilmeleri için iş yerlerinde çocuk bakım odalarının oluşturulmasını ve denetimi Bakanlık tarafından yapılan bakım evlerinin zorunlu olmasını istiyoruz. Bu amaçla topladığımız 50 bin imzayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Bakanlıkça gerekli çalışmanın başlatılacağını düşünüyoruz" denildi.


Belirli sayıda kadının çalıştığı iş yerlerine kreş şartı getirilmiş olmasına karşın, uygulamada sorunlar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Var olan kreş ve bakım evleri ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Sunulan kreş hizmetlerinin saatleri sınırlıdır ve bu durum çalışan anneleri mesai saatleri içerisinde seçeneksiz bırakmaktadır. Denetimi Bakanlık tarafından yapılacak bakım evlerinin zorunlu olmasını, kadınların iş veriminin ve kuruma bağlılığının artırılması ve çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal gelişimsel süreçlerini tamamlayabilmeleri açısından önemli görüyoruz. İş yerlerinde çocuk bakım evlerinin oluşturulması iş hayatının kolaylaştırılması ve aile bütünlüğü açısından gereklidir." - ANKARA

Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok
İran'ın olimpiyat madalyalı tek kadın atleti ülkesini terk etti: Ezilen milyonlarca kadından biriyim Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi

Son Dakika Haberleri
21:47 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
21:46 Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi - Son Dakika
21:46 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
21:46 THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti - Son Dakika
21:45 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 21:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ/HİZMET-İŞ kadın komitesinden iş yerlerinde "Çocuk bakımevi" için 50 bin imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]