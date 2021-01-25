- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika

- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı

25.01.2021 14:51

- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı HAK-İŞ / HİZMET-İŞ sendikası 43. Kuruluş yıldönümünü Emek Konukevi'nde kutladı.

- HAK-İŞ/ HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı

ANKARA - HAK-İŞ/ HİZMET-İŞ sendikası 43. Kuruluş yıldönümünü Emek Konukevi'nde kutladı. Kutlama töreni sendika Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımı ile gerçekleşti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Emek Konukevi'nde gerçekleştirilen programda sendikanın 43. Kuruluş yıldönümü kutlandı. Sendikanın diğer üyeleri etkinliğe pandemi dolayısıyla video konferans yöntemiyle dahil oldu. Programda konuşan HAK-İŞ/ HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "43. yaş günümüze adım attığımız bugün, erdemli bir sendika inşası için kararlıyız. Mücadelemiz kuruluşundan bugüne geçen 42 yıl içerisinde geniş anlamda ete kemiğe bürünmüş, yolunu istikametini hedefini belirlemiş, bu istikamette büyük bir kutlu mücadeleyi hayata geçirmiş, bunun meyvelerini ve hedeflediğimiz aşmaları önemli ölçüde başarmış. Ama hala başarması gereken gerçekleştirmesi gereken hedeflerin olduğunun bilinciyle hareket eden bir sendikadan bahsediyorum. Bu sendikanın kuruluşundan arada geçen 43. yıla kadar bu uzun yarım aşıra yaklaşan bu mücadelede görev yapan ve bugüne kadar mücadelesini sürdüren hayatta olan başta kurucularımız olmak üzere kurucu genel başkanımızın şahsında bütün kurucularımızı bir kez daha şükranla minnetle anıyoruz, onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Sendikanın geçmiş dönemdeki hizmetlerine ve yapılması gereken çalışmalara da değinen Arslan, "Bizim yaşadığımız süreçleri yaşayan arkadaşlarımız bilirler ki 1990'lı yılların en büyük sorunu geçici işçilik sorunuydu. Belediyelerimizde yaşayan binlerce geçici işçi, toplu sözleşmeden yararlanamıyor kadro alamıyor idi. Sendikamız HİZMET- İŞ ve HAK-İŞ 'in öncülüğünde bunu da başardık. Geçici işçilerin kadro sorunu belediyelerde çözdük ve bu arkadaşlarımız toplu sözleşmeden yararlanması da bizim mücadelemiz sonucu olmuştur. Hiçbir mücadele yapmadan, alın teri akıtmadan, sahada olmadan istediklerimiz almamız mümkün değil. O zaman hep beraber mücadele edeceğiz. Sendikanın genel başkanından üyesine kadar bütün alanlarda birlikte sahada ve çalışanlarla beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı
- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı
- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı
- HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı

Altındağ, Sendika, Ankara, Hak İş, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - HAK-İŞ / HİZMET-İŞ Sendikası 43. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika


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