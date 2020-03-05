HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kadın Komitesi üyeleri, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'na İdlib şehitleri için yüzlerce fidan dikti.

HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kadın Komitesi üyeleri, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'na İdlib şehitleri için yüzlerce fidan dikti.


İdlib'de şehit olan Mehmetçikler anısına HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kadın Komitesi üyeleri, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından fidan dikti. Özgecan Arslan Hatıra Ormanı projesinin 6. yılına girdiğini belirten HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Dikilen o fidanlar bugün boy verdi. Kuruyanları, eksik kalanları bugün tamamlayacağız. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Programımızın süresi içinde hepimizin yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. O saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz adına fidan dikeceğiz. 51 şehidimiz var son bir ayda İdlib'de. Biz ne söylersek söyleyelim onların anne babası olamıyoruz. Onların hürmetine bizi, ülkemizi her türkü ihanetten korusun. Şehitlerimiz için dua edeceğiz, şehitlerimizin bıraktıklarını asla unutmayacağız. Orada hala savaş devam ediyor. Bu saldırılarla hiçbir evladımızı kaybetmeden hedeflere ulaştığımız bir başarıyı Rabbim nasip eder inşallah" dedi.


Şehit ailelerinin her zaman manevi desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Arslan, "Gittiğimiz her ilde toplantılarımız öncesi ve sonrasında şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Her zaman onlarla dayanışma içinde olalım. Kadın Komitesi başkanımıza, şube başkanlarımıza rica ediyorum. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayatlarının baharında kendini feda eden çocuklarımızın ailelerini yalnız bırakmayalım. Şehitlerimizin anısına dikeceğimiz fidanları Rabbim yeşertsin, onlara can versin. Kadınlar Günü'nü biz kadın buluşması olarak gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mahmut Arslan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:21:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ İdlib şehitleri anısına yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]