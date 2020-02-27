Hak-İş İl Başkanı Çelik'ten

Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "28 Şubat postmodern darbesinin" 23. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye'de demokrasinin askıya alındığı bütün süreçlerin çalışanların ve emekçilerin zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Darbenin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"28 Şubat sürecinde imam hatipli öğrencilerin başörtüsünden dolayı coplandıklarına, ehliyet ve pasaport alamadıklarına şahit olduk. Dönemin başbakan yardımcısı bir otele davet edilerek, kendisine hükümeti yıkması yönünde baskılarda bulunuldu. Ne yazık ki bir kısım sivil toplum örgütlerinin başkanları da o masadaydı. Bugün sivil toplum kuruluşu adı altında karşımızda olan bir kısım STK'lar, Genelkurmay karargahında aldıkları talimatlarla çete kurdular. Bu çetenin adı 'beşli çete'dir. Seçimle gelmiş bir hükümeti yıkma görevini aldılar, taşeronluk üstlendiler. Hak-İş o zaman da demokrasiden yana tavır aldı. Biz, 28 Şubat sürecinde çok ağır bedeller ödeyen konfederasyonlardan bir tanesiyiz."

Çelik, Hak-İş'in 15 Temmuz darbe girişimine en erken tepki gösteren sendikalardan biri olduğunu sözlerine ekledi.