Hak-İş ile Belediyeler Arasında 6 Bin Kişiyi İlgilendiren Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

İŞ Konfederasyonu ile Kayseri Büyükşehir, Talas, Kocasinan, Melikgazi Belediyeleri ile KASKİ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Kayseri Büyükşehir, Talas, Kocasinan, Melikgazi Belediyeleri ile KASKİ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplu sözleşmenin imzalanmasıyla devam eden törenin açılış konuşmasını Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptı. Sözleşme hakkında bilgiler veren Çelik; "Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz bugün imzalanmıştır. Toplu iş sözleşmelerimiz kadrolu üyelerimiz için 1 yıl, şirket üyelerimiz için 16 ay olarak imza altına alınmıştır. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin belediyelerimize, üyelerimize, sendikalarımıza, şehrimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada hep birlikte Kayseri'yi daha iyi yerlere getirebilmek için çalışacaklarını ifade ederek; "Cenabı Allah'a şükürler olsun birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Kayserimize hizmet etmeyi ibadet bilen bir anlayış içerisinde el ele vermek suretiyle yıllardır sizlerle beraber koşturuyoruz. Sizler bize güç verdiniz, destek oldunuz. Yaptığımız hizmetlerle büyükşehirimizde, Melikgazimizde, Kocasinanımızda, Talasımızda ve diğer ilçelerimizde adeta gönül gönle vermek suretiyle Kayserimizin ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanına, devletine, milletine bağlı güzel insanlara hep beraber hizmet ettik. Bugün Kayseri'den 'Marka şehir' olarak bahsediliyor, Türkiye'de övgüyle söz ediliyorsa bunu sağlayan sizlersiniz. Sizlerle minnet duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemeden Kayserimizi daha iyi noktalara taşımak, marka şehri olan Kayseri'yi markalar şehri haline getirmek için hep birlikte koşturacağız" şeklinde konuştu. Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da sendika olarak amaçlarının kuruluşundan bu yana birlik ve bütünlüğü korumak ve hizmet etmek olduğunun altını çizerek; "Hak-İş 43 yaşında, 1976 yılında bir avuç inanmış dava adamlarının zor şartlarda yola çıkarak yola kurdukları yerli ve milli bir konfederasyonumuz. 81 ilde örgütlü, 1 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 22 sendikasıyla 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonundan bir tanesi. Hak-İş'in diğer konfederasyonlardan farkı bu toprakları bin yıldan fazladır vatan yapan değerlerin hepsini içine alan sendikacılığını taşımaya çalışan bir örgüt. İşçi-işveren ilişkilerini çatışma üzerine değil uzlaşma üzerine inşa eden, kavgayı değil barışı isteyen toplumun tüm kesimlerini ayrıştıran değil kucaklayan, toplumdaki ayrılık tohumları yerine birleştirmeye çalışan bir sendika. Bizim amacımız birliğimizi, bütünlüğümüzü, bekamızı korumak ve birlik bütünlük içerisinde ülkemizde hizmet etmek. O yüzden Hak-İş sadece bugün değil dün de demokrasiden, özgürlüklerden, milli iradelerden, hak ve adaletten yana hep tavır almıştır. Bedel ödemiştir, bedellerini ödeyerek demokrasiye sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yapılan tüm projeleri el birliği ile gece gündüz çalışarak bitirdiklerini kaydederek; "Bize soruyorlar, 'Topu topu 4 sene görevde kaldın ama dünya kadar iş yaptın. Nasıl yaptın bu işi?' diye. Cevabı sizlerde. Çünkü o kadar işi gece gündüz demeden çalışan sizler sayesinde yaptık. Sizlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız birlik ve beraberliğin önemine değinerek, toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş imzaladıkları 6 bin 156 kişiyi kapsayan toplu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ettiği konuşmada şu şekilde konuştu "Genel başkanımızı da tebrik ediyorum. Genel Başkanımız; 'Taşeronlardan gelen arkadaşlarla ilgili bir sıkıntı var, o sıkıntıyı inşallah en yakın zamanda halledeceğiz' dedi. Yasayla ilgili bir engel oluşturulmasından dolayı Melikgazi Belediyemiz bu suretin aşılması için ellerinden gelen gayretleri gösterecekler. Genel başkanımızı çok eskiden beri tanıyoruz; işçisinin, sendika mensubu kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini savunabilmek için pek çok gayret gösterdiğini biliyoruz." - KAYSERİ

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